Чим вибори в США-2024 схожі на вибори в Україні 2019-го: Портников навів цікаву аналогію

Те, що відбувалося на передвиборчій кампанії президентських виборів в США, українці вже бачили на передвиборчій кампанії 2019 року в нашій державі.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в ефірі "Еспресо".

Журналіст зауважив, що заяви Дональда Трампа зараз нагадують слова Володимира Зеленського 2019 року, який теж вважав, що здатний закінчити війну тоді ще лише на Донбасі.

"Це все дуже нагадує вибори в Україні у 2019 році. В нас теж була така собі партія війни та партія миру. Зокрема, Володимира Зеленського на президентських виборах громадяни вважали партією миру, а партію війну вони повʼязували з Петром Порошенком. Всі вважали, що якщо Володимира Зеленського оберуть президентом України, то війна закінчиться.

До речі, сам майбутній президент України говорив про закінчення російсько-української війни приблизно теж саме, що говорить Дональд Трамп. Він говорить, що зустрінеться з Путіним, подивиться йому в очі й закінчить війну.. Буває так, що власна тінь тебе наздоганяє. За великим рахунком те, що ми зараз бачили на передвиборчій кампанії президентських виборів в США, ми вже бачили на передвиборчій кампанії 2019 року в Україні. Трамп виступає з подібними тезами, а українцям вони чомусь не подобаються", – зазначив журналіст.

Портников вважає, що війна в Україні для простих американців – це війна в далекій країні, яка точно не має бути центром політики США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, швидше за все, стане 47-м президентом США. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, він отримав 279 голосів виборців, з 270 необхідних для перемоги в Білому домі вдруге.

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