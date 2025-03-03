Чим загрожує розкол між Зеленським та Трампом: WSJ назвав головну проблему

Як надалі розвиватимуться відносини між Україною та США, поки що невідомо, але ситуація залишається напруженою.

Після сварки з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський на вихідних зробив спроби відновити відносини України та США. Однак, шлях до примирення буде нелегким.

Про це пише The Wall Street Journal.

Американські офіційні особи стверджують, що конфлікт між двома лідерами може мати негативні наслідки не лише для Києва, а й для відносин Вашингтона з західними союзниками. Попри те, що європейські лідери намагалися посередництвом допомогти у налагодженні контакту між Зеленським і Трампом, у Білому домі заявили, що саме Україна повинна робити кроки до примирення.

The Wall Street Journal зазначає, що поки що Зеленський обмежився лише словами подяки США за підтримку, але не приніс вибачень за конфлікт під час зустрічі у Вашингтоні.

У свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо в ефірі ABC News розкритикував Зеленського, звинувативши його у зриві підписання важливої угоди. Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки, підкреслив, що особиста неприязнь Трампа до Зеленського значно впливає на політику США.

“Якщо Трамп любить іноземного лідера – у нас хороші відносини. Якщо ні – відносини погані. Він не приховує, що йому не подобається Зеленський”, – зазначив Болтон.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, заявив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський дратував Трампа, наполягаючи на гарантіях безпеки від США перед камерами у прямому ефірі. У Вашингтоні вважають, що Зеленський мав би обговорити ці питання на приватній зустрічі, а не під час публічного виступу.

“Історія важлива, тому що Трамп пам’ятає образи і послуги”, – додав Гербст.

Нагадаємо, Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, а тому намагається припинити бойові дії, тиснучи лише на Україну.

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