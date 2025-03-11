Чим закінчився перший раунд переговорів США та України в Джидді: подробиці

Президент Володимир Зеленський, який напередодні зустрічався з принцом Саудівської Аравії, участі в переговорах не бере.

11 березня у Джидді, Саудівська Аравія, проходить зустріч делегацій України та США, на якій обговорюють рамки можливих мирних переговорів щодо завершення війни РФ проти України. Крім того, очікується, що сторони можуть фіналізувати або підписати угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, перший раунд переговорів був присвячений обговоренню режиму тиші на морі та в небі, а також угоді про рідкісноземельні копалини. У другій частині зустрічі сторони перейшли до обговорення гарантій безпеки.

Україну на переговорах представляють:

керівник ОП Андрій Єрмак;

очільник МЗС Андрій Сибіга;

міністр оборони Рустем Умєров;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Американську делегацію очолює держсекретар Марко Рубіо. Також у команді радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Переговори відбуваються на тлі призупинення військової допомоги США Україні. Напередодні держсекретар Марко Рубіо припустив, що допомога може бути відновлена, якщо зустріч у Джидді пройде успішно.

Нагадаємо, на думку політолога, наразі очікувати досягнення конкретики в перемовинах між США та Україною не варто. Річ у тім, що американці мають тепер передати українську позицію росіянам.

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