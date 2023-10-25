Чинному нардепу оголосили підозру в заволодінні землями держави на 123 млн грн (фото)

За версією слідства, народний обранець розробив схему заволодіння 323 га держземель, які були в постійному користуванні держпідприємства.

Працівники НАБУ і САП протягом 24-25 жовтня повідомили народному депутату та ще трьом особам про підозру у заволодінні державними земельними ділянками площею понад 320 га.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Там не вказали імені підозрюваного, однак видання LIGA.net із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про нардепа Роберта Горвата з групи "Довіра".

Так, підозри в заволодінні землями отримали:

чинний народний депутат;

екскерівник Головного управління Держгеокадастру однієї з областей;

ексдиректор державного підприємства;

директор приватного підприємства.

Що відомо про схему заволодіння держземлями

За даними слідства, протягом 2016-2019 років нардеп, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння 323 га земель, які були в постійному користуванні держпідприємства.

Згідно зі схемою, директор держпідприємства повинен був відмовитися від права користування землею та подати відповідну заяву до Держгеокадастру. Після припинення права користування керівник обласного Держгеокадастру видав ці земельні ділянки наперед визначеним фізособам. Останні згодом продали землі компанії, підконтрольній організатору схеми.

Схема заволодіння земельними ділянками / Фото: НАБУ

Внаслідок цього державі заподіяно понад 123 млн грн збитків.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

До слова, раніше НАБУ оголосило у розшук чинного нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють в організації газової афери на 2 млрд грн.

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