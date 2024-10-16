Чиновник “Укренерго” часів Кудрицького затриманий за передачу інформації про енергооб’єкти росії

Служба безпеки України затримала одного з керівників департаменту безпеки НЕК “Укренерго”, який підозрюється у співпраці з росією та передачі інформації про наслідки ракетних ударів по українських енергооб’єктах.

Посадовець, відповідальний за охорону стратегічно важливих об’єктів енергосистеми України, виправдовував агресію рф та поширював антиукраїнські наративи.

Про це пише СБУ.

Раніше детективами НАБУ та слідчими СБУ було затримано начальника департамента безпеки "Укрэнерго», який у березні 2022 року придбав 1225 бронежилетів за ціною, що у понад 2 рази вища за середню пропозицію на ринку.

Збиток державним інтересам склав 10,3 млн грн. Володимир Кудрицький у цьому кримінальному провадженні проходить як свідок.