Чиновникам на час війни дозволили приймати цінні подарунки: для підтримки ЗСУ

Верховна Рада послабила антикорупційне законодавство, щоб допомоги українській армії та жертвам війни.
Народні депутати у п’ятницю, 8 липня, скасували на час воєнного стану обмеження на розмір подарунків для чиновників і депутатів, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії.
Як свідчать результати голосування, опубліковані на сайті ВР, закон №7280 “Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану” підтримали 240 народних депутатів.
Відповідно до цього документу на час дії воєнного стану обмеження за вартістю подарунків, встановлені для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій Російської Федерації.
Згідно зі статтею 23 закону “Про запобігання корупції”, депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму (2 600 грн).
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі.
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