Чиновникам на час війни дозволили приймати цінні подарунки: для підтримки ЗСУ

Народні депутати у п’ятницю, 8 липня, скасували на час воєнного стану обмеження на розмір подарунків для чиновників і депутатів, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії.

Як свідчать результати голосування, опубліковані на сайті ВР, закон №7280 “Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану” підтримали 240 народних депутатів.

Відповідно до цього документу на час дії воєнного стану обмеження за вартістю подарунків, встановлені для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій Російської Федерації.

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Згідно зі статтею 23 закону “Про запобігання корупції”, депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму (2 600 грн).

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі.

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