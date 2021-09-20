Чиновникам у "жовтій" зоні можуть обмежити доступ до роботи: що пропонує Кабмін

Від 20 вересня в Україні набули чинності нові карантинні правила.
У "жовтій" зоні карантину, в якій може опинитися Україна вже найближчим часом, Кабінет міністрів рекомендує обмежити допуск чиновників на роботу в органах центральної виконавчої влади. Їх можуть пускати на робоче місце за наявності вакцинації проти коронавірусу або ПЛР-тесту.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на погоджувальній раді Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.
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"Від сьогодні набула чинності постанова Кабінету міністрів щодо нових правил карантинних обмежень. Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр щодо центральних органів виконавчої влади та працівників, яким у жовтій карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце за наявності вакцинації або ПЛР-тесту", - сказав Немчінов.
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Як повідомлялося, темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.
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