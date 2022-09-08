Чиновники адміністрації Путіна контролюють фільтрацію - постпред США в ООН

Дії російської окупаційної влади, пов’язані з фільтрацією українців на захоплених територіях, порушують Четверту Женевську конвенцію та є воєнним злочином.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

«Примусове переміщення або депортація осіб, які перебувають під захистом, з окупованих територій на територію країни-окупанта - це серйозне порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення, яке є воєнним злочином», - нагадала представниця США.

Російська влада застосувала фільтрацію та депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України до РФ, часто до віддалених регіонів на Далекому Сході.

«Я хочу чітко заявити: Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента Росії контролюють і координують ці фільтраційні операції», - заявила американська дипломатка.

Це робиться окупаційною владою, аби підготувати анексію захоплених територій України, провести фіктивні «референдуми», зокрема в Херсонській та Запорізькій областях.

«Безумовно, ми ніколи не визнаємо будь-яких спроб Росії силоміць змінити кордони України. Ми повинні притягнути до відповідальності винуватців цих звірств. Ми повинні відповісти як міжнародна спільнота, яка все ще поважає Статут ООН», - резюмувала постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй.

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Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти роблять аналіз ДНК та беруть відбитки пальців у зрадників. Кілька працівників жіночої колонії перейшли на бік окупантів та отримали російські паспорти.

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