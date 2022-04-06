Чиновники США зламали російський ботнет, який здійснював кібератаки в Україні

Ботнет перебував під контролем підрозділу російської військової розвідки ГРУ.

Чиновники США взяли під контроль величезний контрольований російським урядом ботнет – армію тисяч заражених комп’ютерів, які можна використовувати для кібератак.

Про це пише CNN.

Американські чиновники повідомили, що росіяни використовували подібну інфраструктуру проти українських цілей.

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За словами директора ФБР Крістофера Рея, ботнет перебував під контролем підрозділу російської військової розвідки ГРУ, відомого своїми руйнівними кібератаками: наприклад хакерські дії 2015 та 2016 років в Україні.

Ботнети мають широкий спектр потенційних застосувань – від виведення веб-сайтів у режим офлайн до більш руйнівних зламів, які призводять до непрацездатності комп’ютерів. Не одразу було зрозуміло, які конкретні хаки могли бути зірвані, але Рей сказав, що тисячі малих підприємств по всьому світу були заражені шкідливим програмним забезпеченням ГРУ.

CNN зазначає, що офіційні особи США перебувають у підвищеній готовності щодо потенційних російських кібератак, особливо після нещодавнього попередження від президента Джо Байдена керівникам бізнесу про те, що "кіберспроможність Росії є досить значущою і вона наближається".

Нагадаємо, 4 квітня російські хакери здійснили кібератаку на державні органи України.

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