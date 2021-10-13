Чиновники Трампа могли вкрасти дорогі подарунки для іноземних делегацій: Держдеп розпочав перевірку

Вартість зниклих подарунків значна.

Генеральний інспектор Держдепартаменту США розслідує, чи не присвоїли чиновники адміністрації колишнього президента Дональда Трампа дорогі подарунки, призначені для іноземних дипломатів.

Про це інформує NBC News.

У Держдепі підозрюють, що чиновники могли забрати подарунки, що фінансуються американськими платниками податків, зі сховища подарунків Держдепартаменту. Департамент розшукує подарунки, які пропали безвісти, та з'ясовує обставини, які призвели до їх зникнення.

Вартість зниклих подарунків значна.

Раніше про зникнення подарунків заявила газета The New York Times.

Серед зниклих предметів були вказані подарункові пакети для іноземних лідерів на саміті G7, який повинен був відбутися в 2020 році, але був скасований через пандемію.

Серед подарунків — шкіряні портфелі, олов'яні таці і мармурові коробки з президентською печаткою або підписом Дональда і Меланії Трамп.

Також зникла пляшки віскі вартістю $ 5,8 тис., яку японці подарували тодішньому держсекретареві Майку Помпео.

"Це так і не дійшло до мене", — зауважив він.

Зауважимо, що протокольне управління Держдепартаменту зобов'язана реєструвати подарунки, які вручаються офіційним особам США, і відстежувати їхній розподіл.

Як повідомлялося, компанію колишнього президента США Дональда Трампа "Trump Organization" і її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинувачують в податкових злочинах. 15-річна схема нібито допомагала керівництву компанії ухилятися від сплати податків, одночасно отримуючи таємно від влади пільги, зокрема на оренду і плату за навчання.

Нагадаємо, що зараз Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Читайте також:

Трамп серйозно розглядає ідею знову піти в президенти США, оскільки "нудьгує за допомогою людям"

Новини світу: помічника Трампа узяли під варту через підозру в роботі на іноземний уряд

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання