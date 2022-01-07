Численні жертви, понад три тисячі затриманих та перебої з Інтернетом: що відомо про протести в Казахстані

Численні жертви, понад три тисячі затриманих та перебої з Інтернетом: що відомо про протести в Казахстані

Про точну кількість постраждалих цивільних не повідомляється.

В Алмати всі будівлі державних органів перебувають під контролем силовиків, у тому числі акімат (регіональний орган виконавчої влади в Казахстані – ред.), резиденція президента та площа Республіки.

Про це інформує "Хабар 24"

Кількість загиблих співробітників силових структур зросло. МВС повідомляє про 18 жертв. Ще 748 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії постраждали. Затримано понад три тисячі порушників. Про точну кількість постраждалих цивільних громадян не повідомляється. На сьогоднішній ранок відомо про знищення 26 та поранення 18 "озброєних злочинців", що випливає з даних МВС.

У столиці Казахстану, в Акмолінській, Кизилордінській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях, а також у Шимкенті, за заявою МВС, ситуація зараз стабільна. В Актюбинській, Атирауській, Західно-Казахстанській, Мангістауській областях перекрито кілька ділянок автошляхів та залізничні колії.

Алматинський аеропорт не працюватиме до обіду 7 січня.

Жителі столиці Казахстану та в Алмати, як і раніше, відчувають труднощі з доступом в інтернет. Про це повідомляє "Інтерфакс".

У Казахстані тимчасово обмежений доступ до Інтернету нібито "з метою забезпечення безпеки". До вечора четверга доступ в інтернет було відновлено, але через дві години інтернет знову зник. Вранці у п'ятницю доступ до інтернету відновлено місцями.

Військові на БТР знаходяться біля пам'ятника Незалежності на майдані Республіки.

Про це пише "Sputnik Казахстан".

Машини, які намагаються проїхати до цього району, розвертають. Якщо водії не реагують на вказівки, то силовики роблять попереджувальні постріли у повітря. На майдані протестувальників немає. З боку проспекту Назарбаєва та на площі можна побачити близько 10 розбитих машин. Неподалік площі, на тротуарі лежить тіло чоловіка — імовірно, це один із протестувальників, він у цивільному одязі. Періодично чути постріли з різних боків.

Людей на вулицях практично немає – не видно ні силовиків, ні протестувальників. Частково вулиці очищені від барикад, подекуди зібрано велике сміття.

У зв'язку з протестами призупинено проведення релігійних обрядів та церемоній у всіх культових спорудах країни.

Протести у Казахстані: країна підтвердила наявність жертв серед цивільних | Новини світу