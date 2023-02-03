Чистка парламенту триває: щонайменше двох нардепів позбавлять мандатів — Арахамія

Прізвищ кандидатів на “виліт” із Верховної Ради голова фракції “Слуга народу” не назвав.

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів як мінімум двох народних депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

“Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі — згодом”, - йдеться у повідомленні.

Прізвищ кандидатів на “виліт” із Верховної Ради Арахамія не назвав, але наголосив, що процедура позбавлення мандатів буде відбуватися виключно в рамках Конституції і законів України.

“Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно”, - додав він.

Голова фракції “Слуга народу” зауважив, що тиск на проросійських депутатів з боку громадянського суспільства став вагомим внеском “у нашу спільну справу”.

Раніше, 13 січня, Верховна Рада України позбавила мандатів Тараса Козака, Андрія Деркача, Ріната Кузьміна та Віктора Медведчука, яких нещодавно позбавили українського громадянства.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів Вадима Рабіновича (був обраний до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя") і Ігоря Васильковського ("Слуга народу"), після чого у парламенті залишилося 417 народних депутатів.

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