Чіткі плани нападу на Європу: Сибіга розкрив дані української та західної розвідок

Глава МЗС розповів про розроблені Кремлем плани війни з Європою / © Associated Press

Реклама

Українська та європейські розвідки володіють конкретними даними про плани Росії щодо можливого нападу на країни Європи. Наразі Москва вже здійснює на території європейських держав не просто гібридні операції, а повноцінні акти саботажу та диверсій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає кореспондент ТСН.

Реклама

Сибігу запитали, як він оцінює ймовірність нападу Росії на одну з європейських країн. Особливо в тому ключі, що це ще одна спроба відвернути увагу від України

Реклама

«Звичайно, що це одна із спроб. Я зачеплюся за останню вашу тезу. Росія намагається призупинити, зменшити підтримку України, створюючи ці високі ризики і тиск цими операціями», — каже глава МЗС.

На його думку, Європа вже перебуває у стані війни з РФ.

«Я вважаю, що як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції. Це вже акти саботажу, диверсій», — наголосив Сибіга.

Дипломат підкреслив, що західні спецслужби детально поінформовані про наміри агресора, тому європейським державам необхідно діяти на випередження.

Реклама

«І європейські розвідки, і ми маємо дані про плани Росії. Чіткі розроблені плани з таргетом (націлюванням — Ред.) нападу на ту чи іншу європейську країну. Вони є. І розвідки про це знають. І до цього треба готуватися. Найголовніше — запобігти», — підсумував глава МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Сибіга назвав варіанти перемир’я з Росією.

Нагадаємо, російський диктатор Путін звинуватив, що європейські країни «стали „застрельниками“ агресивної поведінки щодо Росії. Натомість, похвалив США, що Вашингтон виступає за припинення війни.

Новини партнерів

Новини партнерів