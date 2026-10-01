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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чіткі плани нападу на Європу: Сибіга розкрив дані української та західної розвідок

За словами очільника МЗС, активізація підривної діяльності Росії в Європі — це свідома спроба Кремля створити нові ризики, чинити тиск та змусити партнерів зменшити підтримку України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Глава МЗС розповів про розроблені Кремлем плани війни з Європою

Глава МЗС розповів про розроблені Кремлем плани війни з Європою / © Associated Press

Українська та європейські розвідки володіють конкретними даними про плани Росії щодо можливого нападу на країни Європи. Наразі Москва вже здійснює на території європейських держав не просто гібридні операції, а повноцінні акти саботажу та диверсій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає кореспондент ТСН.

Сибігу запитали, як він оцінює ймовірність нападу Росії на одну з європейських країн. Особливо в тому ключі, що це ще одна спроба відвернути увагу від України

«Звичайно, що це одна із спроб. Я зачеплюся за останню вашу тезу. Росія намагається призупинити, зменшити підтримку України, створюючи ці високі ризики і тиск цими операціями», — каже глава МЗС.

На його думку, Європа вже перебуває у стані війни з РФ.

«Я вважаю, що як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції. Це вже акти саботажу, диверсій», — наголосив Сибіга.

Дипломат підкреслив, що західні спецслужби детально поінформовані про наміри агресора, тому європейським державам необхідно діяти на випередження.

«І європейські розвідки, і ми маємо дані про плани Росії. Чіткі розроблені плани з таргетом (націлюванням — Ред.) нападу на ту чи іншу європейську країну. Вони є. І розвідки про це знають. І до цього треба готуватися. Найголовніше — запобігти», — підсумував глава МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Сибіга назвав варіанти перемир’я з Росією.

Нагадаємо, російський диктатор Путін звинуватив, що європейські країни «стали „застрельниками“ агресивної поведінки щодо Росії. Натомість, похвалив США, що Вашингтон виступає за припинення війни.

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