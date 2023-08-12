Член ЦВК Буглак, який виїхав до США, подав у відставку – ЗМІ

Юрій Буглак виїхав з України до Америки за пару тижнів до повномасштабної війни.

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко 11 серпня зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії.

Про це пише "Главком" з посиланням на документ.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики. Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані перебувати на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями", - заявили депутати.

За даними "Главкому", після того, як "Європейська Солідарність" ініціювала відставку члена ЦВК, з’явилася і заява від самого Юрія Буглака. Тепер нардепи мають проголосувати за відповідне рішення.

Виїзд Буглака до США

Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, зокрема матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". Від весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Ініціювання відставки Буглака

Голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування для пояснень щодо члена ЦВК Юрія Буглака.

Раніше фракція "Європейська солідарність" повідомила, що ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення з посади члена ЦВК Юрія Буглака.

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