Члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи – Bloomberg

На Мюнхенській конференції з безпеки високопосадовці оборонних відомств заявили про планування сценаріїв, за яких погіршення підтримки України з боку США може спонукати Росію до прямого нападу на союзників по НАТО.

Члени НАТО у приватних розмовах говорять про напад Росії на одну з країн Альянсу як про небезпеку, яка вимагає негайної відповіді, оскільки сумніваються, що США збережуть свою традиційну роль у захисті Європи як частини НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

У публікації зазначається, що 16 лютого президент США Джо Байден зробив усе можливе, щоб виключити слово "паніка", але, ходячи довкола, він краще, ніж будь-хто інший, охарактеризував настрої Європи.

"Боже мій", – сказав Баден журналістам у Білому домі, засуджуючи Конгрес за "двотижневу відпустку" без дій щодо пакету допомоги Україні, проти якого виступають республіканці.

"Це дивно, і це лише посилює всю стурбованість і майже – я не скажу паніку – але справжню стурбованість тим, що США є надійним союзником", – заявив американський лідер.

В Європі побоюються, що США скоротять підтримку

"Як би ви це не називали, зростальна тривога його європейських союзників виникає через усвідомлення того, що вони перебувають у моменті, коли Росія була підбадьорена своїми успіхами на полі бою, і США можуть скоротити підтримку свого регіону, а самі вони зробили занадто мало для підготовки", – зазначається у публікації.

Цей песимізм домінував у розмовах на Мюнхенській конференції з безпеки, де лідери та посадовці в галузі оборони зібралися, аби обговорити найбільші геополітичні загрози світу.

Присутні високопосадовці оборонних відомств висловили занепокоєння щодо того, що США не змогли надати Україні мільярди доларів фінансування, і заявили про планування сценаріїв, за яких саме це публічне погіршення підтримки може спонукати Росію до прямого нападу на союзників по НАТО.

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У Мюнхені панувала невизначеність

Анонімний чиновник сказав виданню, що порівняно з рішучістю попередніх зібрань, настроєм, який переважав у Мюнхені цього року, була невизначеність.

"Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли він може статися. Але це може статися через п'ять-вісім років", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Bloomberg.

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Незважаючи на те, що Німеччина лише щойно досягла цільового показника НАТО у 2% ВВП щодо витрат на оборону, Пісторіус запропонував збільшення військових витрат до 3,5% ВВП.

Видання також звернуло увагу, що європейці були приголомшені припущенням експрезидента США Дональда Трампа тижнем раніше, що він дозволить Росії атакувати країни Альянсу, які не відповідають цілям блоку щодо витрат на оборону.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який є фаворитом на посаду генсека НАТО, дорікнув тим, хто скаржиться на риторику Трампа.

"Припиніть стогнати, скиглити і лаяти Трампа – ми не витрачаємо більше на оборону і не нарощуємо виробництво боєприпасів, тому що Трамп може повернутися. Ми повинні зробити це, тому що ми хочемо це зробити, тому що це в наших інтересах", – заявив Рютте.

До слова, на думку експерта Німецької ради з міжнародних відносин, доктора Штефана Майстера, Росія нападе на НАТО у разі, якщо Альянс не зможе стримати Москву, чи якщо в РФ складеться враження, що країни-члени блоку не хочуть захищатися. Зокрема, свою роль у цьому контексті може зіграти перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа.

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