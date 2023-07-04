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Члени НАТО незабаром можуть продовжити повноваження Столтенберга — Reuters

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Члени НАТО незабаром можуть продовжити повноваження Столтенберга — Reuters

Головування Столтенберга в НАТО незабаром може продовжитися / Фото: Associated Press

Єнс Столтенберг очолює військово-політичний блок від 2014 року.

У вівторок, 4 липня, члени НАТО можуть продовжити повноваження генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга на один рік. 

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на власні джерела. 

Столтенберг очолює військово-політичний блок від 2014 року, раніше він обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії. Термін роботи Столтенберга на посаді генерального секретаря добігає кінця в вересні 2023-го, але, ймовірно, його головування в Альнсі продовжиться.    

Нагадаємо, у Європі та США ймовірними наступникми Столтенберга називали прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен і британського міністра оборони Бена Воллеса. Кандидатуру лондонського міністра високо оцінив лідер США Джо Байден. 

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Дата публікації
Перегляди
63
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