Членство України в НАТО та надання F-16: Ердоган поспілкувався з Байденом

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це пише Hurriyet.

На зустрічі обговорювали позицію України щодо членства в НАТО, членство Швеції в НАТО, постачання F-16 і процес повноправного членства Туреччини в ЄС.

Зокрема, лідери домовилися провести зустріч віч-на-віч у Вільнюсі та детально обговорити двосторонні відносини між Туреччиною та США та регіональні питання. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеція зробила деякі кроки в правильному напрямку, внісши зміни в антитерористичне законодавство, але прихильники «терористичної організації PKK/PYD/YPG продовжують вільно проводити демонстрації, вихваляючи тероризм, що зводить нанівець зроблені кроки».

Зазначивши, що некоректно пов’язувати запит Туреччини на F-16 із членством Швеції, президент Ердоган подякував президенту США Байдену за підтримку запиту Туреччини на F-16. Заявивши, що Туреччина принципова та чесна щодо членства в ЄС, президент Ердоган заявив, що вони хочуть відновити процес членства в ЄС, і що на Вільнюському саміті вони хотіли, щоб провідні країни Європейського Союзу та керівництво ЄС дали чітку та сильну позицію. заявлено про підтримку членства Туреччини.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський ще остаточно не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі наступного тижня. Поки немає розуміння того, які саме документи можуть ухвалити країни-члени Альянсу на саміті 12 липня. А тому український очільник ще остаточно не вирішив, чи поїде до Литви.

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