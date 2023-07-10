Членство України в НАТО та надання F-16: Ердоган поспілкувався з Байденом

Президент Ердоган телефоном поспілкувався з американським колегою Байденом.
Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Про це пише Hurriyet.
На зустрічі обговорювали позицію України щодо членства в НАТО, членство Швеції в НАТО, постачання F-16 і процес повноправного членства Туреччини в ЄС.
Зокрема, лідери домовилися провести зустріч віч-на-віч у Вільнюсі та детально обговорити двосторонні відносини між Туреччиною та США та регіональні питання. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеція зробила деякі кроки в правильному напрямку, внісши зміни в антитерористичне законодавство, але прихильники «терористичної організації PKK/PYD/YPG продовжують вільно проводити демонстрації, вихваляючи тероризм, що зводить нанівець зроблені кроки».
Зазначивши, що некоректно пов’язувати запит Туреччини на F-16 із членством Швеції, президент Ердоган подякував президенту США Байдену за підтримку запиту Туреччини на F-16. Заявивши, що Туреччина принципова та чесна щодо членства в ЄС, президент Ердоган заявив, що вони хочуть відновити процес членства в ЄС, і що на Вільнюському саміті вони хотіли, щоб провідні країни Європейського Союзу та керівництво ЄС дали чітку та сильну позицію. заявлено про підтримку членства Туреччини.
Тим часом президент України Володимир Зеленський ще остаточно не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі наступного тижня. Поки немає розуміння того, які саме документи можуть ухвалити країни-члени Альянсу на саміті 12 липня. А тому український очільник ще остаточно не вирішив, чи поїде до Литви.
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