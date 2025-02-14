Членство України в НАТО та повернення кордонів 2014 року: у Трампа змінили позицію

Усі ці питання обговорюватимуться під час переговорів України, Росії та країн Європи.

Сполучені Штати не відкидають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, що існували до 2014 року. Усі ці питання обговорюватимуться під час переговорів України, Росії та країн Європи.

Про це заявив заступник спецпредставника президента США Дональда Трампа в Україні Джон Коул, повідомляє Reuters.

"Наразі це все ще залишається на столі", — зазначив Джон Коул, відповідаючи на запитання агентства про те, чи США виключили можливе членство України в Альянсі.

Коул уточнив, що на порядку денному також залишається питання щодо можливого повернення України до кордонів, що існували до 2014 року.

З його слів, офіційні переговори ще не розпочалися і США все ще ведуть дискусії з лідерами країн Європи та України про те, як найкраще покласти край конфлікту.

"Європейці хочуть, щоб ця війна закінчилася. Вони більш ніж готові брати участь у військовій підтримці Києва. Є сумніви щодо того, чи будуть вони віддаватися на 100 відсотків. Однак усе, що я чую, вказує на те, що вони дійсно готові долучитися", — додав Коул.

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від президента США Дональда Трампа.

Не так давно він назвав повернення кордонів до 2014 року та вступ до НАТО нереалістичними для України.

Напередодні віце-президент США Джей Ді Венс пригрозив Путіну наслідками, якщо він не погодиться закінчити війну проти України.

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