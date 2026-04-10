Членство України в НАТО під питанням: Рютте назвав країни, які блокують рішення

Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що процес набуття Україною членства в Північноатлантичному альянсі наразі залишається заблокованим через позицію окремих держав.

Про це він сказав після виступу в Інститут Рональда Рейгана у США 9 квітня, повідомляє Укрінформ.

За словами Рютте, попри політичну декларацію на саміті НАТО у Вашингтоні, де було підтверджено "незворотність" євроатлантичного курсу України, реального консенсусу серед союзників поки немає.

Йдеться, зокрема, про такі країни, як Німеччина, Словаччина, Угорщина та США. Саме вони, за його словами, стримують просування рішення про членство України.

«Не думаю, що це питання зараз перебуває на порядку денному», — зазначив генсек.

Він також підкреслив, що політичне рішення щодо вступу України до Альянсу навряд чи буде ухвалене у короткостроковій перспективі, визнавши таку оцінку реалістичною.

Водночас Рютте наголосив, що НАТО активно переймає бойовий досвід України, особливо у сфері застосування безпілотників і протидії їм. За його словами, українські напрацювання вже інтегруються в оборонне планування Альянсу.

Окремо генсек відзначив дипломатичну активність президента України Володимир Зеленський, зокрема його контакти з країнами Близького Сходу у контексті протидії загрозам, пов’язаним із використанням дронів, зокрема іранського виробництва.

Вступ України в НАТО — останні новини

Раніше ми писали, що Україна і НАТО ніколи не були такими близькими як сьогодні — ані у сфері політичної взаємодії, ані в практичному військовому співробітництві. Рівень діалогу між сторонами є безпрецедентно інтенсивним і, за оцінками, базується на довірі.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловився про перспективу вступу України до НАТО. На його думку, не варто змінювати Конституцію.

До слова, європейські чиновники прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури, щоб не втратити можливість спільної оборони у разі розпаду НАТО.