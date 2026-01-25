Членство України в ЄС вже із 2027 року: Вучич поділився чутками щодо мирного плану

Александар Вучич / © Associated Press

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що в ймовірному плані врегулювання війни між Росією та Україною нібито передбачене членство України в Європейському Союзі вже з 1 січня 2027 року.

Слова президента Сербії приводять Novosti.rs.

Вучич наголосив, що не стверджує, ніби цей план є підтвердженим, однак і не вважає його неправдивим. За його словами, йдеться про так званий мирний план, реалізація якого вимагатиме зобов’язань не лише від України та Росії, а й від значної частини міжнародної спільноти.

“Я зараз переказую те, що десь чув. Я б не сказав, що це неправда. Частиною цього плану є мирне врегулювання, яке мають виконувати не лише дві сторони конфлікту, а й міжнародна спільнота. Один із пунктів полягає в тому, щоб Україна стала членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року – фактично “завтра”. Якщо вони хочуть, щоб мирний план запрацював, щоб припинилися вбивства та все інше, Україна має стати членом ЄС”, – заявив президент Сербії.

Водночас Вучич висловив скепсис щодо реалізації такого сценарію. На його думку, низка країн Євросоюзу – зокрема Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина – не погодяться з таким рішенням.

Він також припустив, що для цього можуть бути змінені чинні процедури вступу до ЄС, зокрема всупереч правилам і усталеним нормам.

Раніше видання The Telegraph писало, що пропозиція президента США Дональда Трампа запровадити режим повної безмитної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами може поставити під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі.