Членство України в НАТО під питанням

Членство України в НАТО наразі неможливе, а вступ до ЄС — складний і тривалий процес.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає «Суспільне».

«Членство в НАТО для України наразі недоступне. Повноцінне членство в Європейському Союзі — це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей. Саме тому найефективнішим інструментом може бути пошук нового формату, який би зосереджувався саме на інтеграції всіх європейських оборонних можливостей. Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії, Норвегії з оборонними можливостями країн-членів Європейського Союзу, які цього бажають», — сказав Кубілюс.

За його словами, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення.

Кубілюс додав, що одночасна інтеграція України до єдиного ринку та Європейського оборонного союзу в найближчому майбутньому стала б «чіткою частиною європейського стратегічного підходу щодо України».

Раніше в медіа писали про ідею ЄС, щоб нові країни могли приєднатися до блоку без повного права голосу. А повні права, зокрема право вето, вони отримуватимуть лише після того, як ЄС реформує свої механізми, щоб ускладнити окремим країнам можливість ветувати загальні рішення.

Останню версію пропозиції неофіційно назвали «зворотним розширенням», оскільки вона фактично вводить країни до ЄС на початку процесу виконання критеріїв членства, а не в кінці. Проте Politico писало, що більшість країн-членів Європейського Союзу не підтримала ідею прискореного вступу України «авансом», що дало б змогу приєднатися до блоку до 2027 року.

Тим часом Ісландія та Норвегія все більше прагнуть вступу до Євросоюзу. Це означає, що членство України залишиться відкритим питанням.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, а дозвіл на початок переговорів про вступ — наприкінці 2023-го. Формальні переговори розпочалися 2024 року, але процес гальмувала Угорщина. Членство в ЄС зазвичай триває роками, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів Євросоюзу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що одразу кілька країн-членів Альянсу наразі гальмують питання вступу України до НАТО.