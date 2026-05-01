Членство в ЄС уже близько: в уряді назвали рік, коли Україна підпише договір про вступ

Прапори України та Євросоюзу / © Associated Press

Україна збирається закрити більшість розділів переговорів про вступ до Євросоюзу протягом наступних 12-18 місяців. Після цього, 2027 року, можливе підписання договору про членство в ЄС.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив під час виступу у Верховній Раді 1 травня.

Качка зазначив, що Україна загалом отримала 145 вимог від Євросоюзу. Переважна частина з них стосується адаптації українського законодавства до норм ЄС, а також змін у щоденній роботі державних інституцій.

«Технічна робота з Європейською комісією по всіх шести кластерах ведеться. Залишається лише формалізувати цей елемент і провести міжурядову конференцію між 27-ма державами-членами Європейського Союзу і Україною — офіційно відкрити всі шість переговорних кластерів. Це очікується зробити найпізніше в липні. І, можливо, дуже швидко ми повинні мати перший результат», — розповів урядовець.

«Це буде, по суті, стартовий сигнал для успішного завершення переговорів, оскільки це останній змістовний етап переговорів про вступ. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів, і вийти вже наступного року на підписання договору про вступ до Європейського Союзу«, — заявив Качка.

Віцепрем’єр додав, що після підписання угоди про вступ документ має пройти процедуру ратифікації як у парламентах країн-членів ЄС, так і в Україні, і цей процес триватиме кілька років.

Нагадаємо, голова Військового комітету ЄС Шон Кленсі на Київському безпековому форумі висловився щодо євроінтеграції України. Генерал відзначив широку підтримку країн-членів та прискорену «дорожню карту». Він наголосив, що Україна вже є стратегічним партнером у сфері оборони, а за наявності політичної волі вступ до ЄС може відбутися швидше, ніж очікувалося.

Найближчими тижнями або місяцями ЄС розпочне переговори про членство України — такої домовленості лідери блоку досягли на саміті на Кіпрі 23 квітня. Bloomberg повідомило, що Україна вже виконала всі умови для старту першого етапу. Президент Володимир Зеленський розраховує на відкриття першого переговорного кластера вже у травні. Водночас у ЄС обговорюють модель «зворотного розширення», яка дозволила б країнам долучатися до блоку раніше, але без права голосу та вето до завершення внутрішніх реформ союзу. Більшість країн-членів наразі не підтримують ідею прискореного вступу «авансом».

