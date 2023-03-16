Чого бояться США: Піонтковський пояснив, чому Вашингтон не поставить Путіна на місце

На Заході не готові проливати крові і йти на ризик, тому уникають прямого зіткнення з РФ.

США можуть перемогти Росію у війні за кілька днів, але не хочуть вплутуватися у бойові дії, адже бояться навіть найменших втрат серед свого населення.

Про це заявив російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський, інформує Gordonua.com.

На його думку, обидві сторони – і Москва, і Захід – не зацікавлені в російських ударах по території НАТО.

"Чому Москва не зацікавлена – це зрозуміло. Тому що після цього війна закінчиться за кілька днів", – зазначив опозиціонер і додав, що росіяни бояться війни з НАТО, оскільки розуміють, що в такому разі їх буде знищено.

Проте у США також є свої страхи.

"Так а чого ж бояться американці? А тому що в цій війні протягом кількох днів, упродовж яких вони росіян знищать, напевно, загине кілька сотень американських чи НАТОвських військовослужбовців. Та ще Путін, напевно, зах**начить по якомусь місту. Атомною зброєю він не насмілиться: помирати він не хоче... Тобто загине у цій короткій війні за участю НАТО, який швидко все закінчить, – загине кілька сотень військовослужбовців та кілька тисяч мирних. Для них це неприйнятна шкода", – вважає Піонтковський.

Також він пригадав слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Захід за цю війну платить грошима, а українці – кров'ю, і якщо Україна не встоїть, то вже Заходу доведеться платити кров'ю.

"Нам дуже сподобалося, що вони розуміють те, що ми захищаємо їх. Але в цій самій фразі звучало й інше значення: "Хлопці, ось на нас напав Гітлер із ядерною бомбою. Він нам наказав зібрати манатки. Знайшлося 300 спартанців – або 40 млн українців, – які зараз нас захищають та платять своєю кров'ю. Нам пощастило. Тож скористаймося тим, що нам не доведеться проливати кров". Це свідомість Заходу: вони не готові проливати кров. Вони не готові йти на ризик. І щоразу перед тим, як дати нову зброю, вони думають: "А чи не вдарить Путін по нас?" – пояснив російський опозиціонер.

Раніше Андрій Піонтковський розповів про проблеми зі здоров'ям у Путіна і Кадирова. На думку Піонтковського, Путіну потрібна затяжна війна без перемоги чи поразки, адже це дозволить диктаторові утримати свою владу.

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