Чого боїться Лукашенко: військовий експерт пояснив, що може відбутися з армією Білорусі

Чого боїться Лукашенко: військовий експерт пояснив, що може відбутися з армією Білорусі

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказ на залучення армії до війни в Україні, ці війська стануть підпорядковані генштабу Росії, і стануть єдиними збройними силами "Союзної держави".

Лукашенко уникає того, щоб віддати цей наказ, адже армія – "мабуть, єдина ніжка того стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна".

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі ТСН 5 липня.

"В січні ці навчання "Союзна рішучість" відпрацювали питання об’єднання сил безпеки "Союзної держави". Так звучала мета навчань. На сьогодні фактично залишилася одна така невеличка процедура – щоб тільки Лукашенко віддав наказ на застосування своїх збройних сил. Вони автоматично стають в підпорядкування генерального штабу Російської Федерації і будуть вже, як єдині збройні сили "Союзної держави". От тому Лукашенко боїться відірвати від себе хоч маленьку частину. Він погоджується віддати боєприпаси, погоджується від дати техніку з довгострокового зберігання, але армію він тримає, бо це, мабуть, єдина ніжка того стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна", – пояснив Жданов.

В іншому разі Лукашенко стане дуже слабким, зауважив експерт.

"Якщо армія переходить в підпорядкування і це вже єдині збройні сили "Союзної держави", то треба підписати договір про утворення самої "Союзної держави". І тут проти залишається тільки один Лукашенко. Так він вже на заваді у Путіна буде. Армії під ним немає, залишається тільки КДБ, і його (Лукашенка – ред.) усунення від влади – це питання найближчого часу", – спрогнозував Жданов.

Нагадаємо, напередодні очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що поки немає ознак того, що Білорусь готується до нападу на Україну.

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