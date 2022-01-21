"Чого хоче Путін?": Блінкен розповів, про що запитував у Лаврова на зустрічі, і яку отримав відповідь

Через агресію РФ НАТО доводиться збільшувати свою присутність у Європі, констатував Блінкен.
Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим попросив його пояснити точку зору РФ, які кроки її керівництво зробило, і як вони йдуть на користь стратегічним інтересам країни і безпеки.
Про це Блінкен розповів на брифінгу.
"Сьогодні були важливі переговори для дипломатичного вирішення ситуації навколо України. Але зараз "м'яч на полі Росії ", - сказав Блінкен.
За його словами, під час переговорів із Лавровим він сказав йому, що Росія "погіршує ситуацію" і через її агресію "НАТО доводиться збільшувати свою присутність у Європі".
"Те, що ви (Росія - ред.) зробили за попередні роки тільки погіршило те, що ви говорити не хочете. До 2014 року, до окупації Донбасу в Україні рейтинг хорошого ставлення до РФ був 70%, а зараз - 25%", - сказав Блінкен, якого цитує "РБК-Україна".
Секретар держдепартаменту вкотре наголосив, якщо з боку Росії будуть нові агресивні кроки проти України, це загострить ті питання, які турбують російську владу.
"Я сподіваюся, що Лавров і Путін про це подумають", - висловився Блінкен.
На уточнювальне запитання, "чого хоче Путін", Лавров, за словами Блінкена, відповів: "Це треба запитати у Путіна. Він сам тільки знає відповідь на це питання".
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія наразі стоїть перед вибором.
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