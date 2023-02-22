Чого очікувати Україні і Заходу після погроз Путіна: експерти проаналізували виступ президента РФ

Президент Росії Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів пригрозив Україні окупацією нових територій, а Заходу - глобальним протистоянням. Крім того, глава Кремля оголосив про призупинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.

Чого очікувати від Росії після гучної промови Путіна, чи є реальними погрози кремлівського диктатора - ТСН.ua зібрав ключові думки і коментарі щодо виступу президента РФ.

Путін готує росіян до затяжної війни?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи звернення Путіна, заявив, що Росія "готується до нового наступу".

"Це президент Путін почав цю імперську загарбницьку війну. Це Путін продовжує ескалацію. Пройшов рік після того, як він розпочав вторгнення, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Навпаки, як він сьогодні ясно дав зрозуміти, він готується до нової війни", – сказав Столтенберг.

Коментуючи загостренння на сході України, генсек НАТО зазначив, що поки важко сказати - чи йдеться про великий весняний наступ РФ, чи це просто своєрідна прелюдія до нього.

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Путін створює інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не окреслюючи "конкретні часові рамки та представляючи війну як екзистенціальну для росіян".

"Промова Путіна, зокрема, відновила кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не представила жодних змін у російському риторичному позиціонуванні щодо війни. Він міг би використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення. Наприклад, оголосити чергову офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази у більш конкретний спосіб", - наголосили аналітики.

Своєю чергою, розвідка Великої Британії, пронаналізувавши промову російського лідера, дійшла до висновку, що Путін зберігає звичний войовничий тон, але не озвучує жодних практичних кроків, які б допомогли вивести РФ з глухого кута на полі бою.

"Путін продовжує вести суперечливу розповідь про екзистенційну боротьбу, наполягаючи на тому, що в Росії все гаразд і все йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними", - йдеться у повідомленні.

Загроза ракетних ударів

Кремль може "підкріпити" послання Путіна масованим ракетним ударом по Україні на річницю повномасштабного вторгнення.

Таку думку висловив народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

За його словами, звернення Путіна до Федеральних зборів було надзвичайно кволим та беземоційним. Тому на цьому фоні й на тлі постійних невдач Росії потрібно демонструвати хоча б якісь успіхи.

"Жалюгідне видовище. Як і останні звернення Путіна на різних форматах. Виключати завдання ударів на 23-24 лютого ми не можемо. Хоч Росія і має критично низький запас ракет, але військово-політичному керівництву окупантів потрібно демонструвати хоч якісь досягнення за рік повномасштабної війни", – зазначив Веніславський.

Ядерний шантаж Кремля

Заява Путіна про призупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння є блефом, оскільки Кремль вже неодноразово порушував цю угоду. Таку думку висловив в ефірі каналу "Freeдом" російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

"Щодо припинення цього договору – це єдина конкретика, яку Путін вимовив протягом усієї промови. Але сенсу у цій заяві було небагато. Цей договір Путін зі свого боку неодноразово порушував. Всі його численні заяви, покази мультфільмів про те, як російські ракети знищують штат Флорида, численні розповіді про нові види ядерної зброї, всі ці "Сармати", "Посейдони" постійно були присутні у його виступах і виступах його пропагандистів. У третьому Договорі про обмеження наступальних озброєнь десять глав, і всі десять уже порушувалися Росією, не допускалися на територію Росії американські інспекції", - зазначив журналіст.

За словами Яковенка, припинення цього договору нічого суттєво не змінює:

"Якщо припинення цього договору означає, що Путін збирається шантажувати ядерним ударом Захід, він це робить постійно. Єдина конкретика, яка була у його промові, є блефом".

Політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ТСН.ua також зазначив, що переоцінювати ядерні погрози Путіна не варто.

"Всі ці "стратегічні озброєння-1, 2, 3" - там і так ніхто не знає, що з них діє, а що ні. Фінальні з них укладалися в Союзі, який валився, частину Єльцин підписував. В якому стані вони на сьогоднішній день? Це забезпечувалося через телефонні діалоги між двома кабінетами - у Вашингтоні і Москві. З моєї точки зору, все там відповідало принципу технічної здатності використання цих одиниць. Вони виходили з експлуатації, їх знищували, виробництво не проводилося, тому що всі розуміли, що цього барахла нема куди дівати. Призупинка означає поновлення випуску з точки зору потреб сьогодення. Ці потреби мінімальні на сьогоднішній день", - зазначив український дипломат.

На його думку, ця тема "не дає відповіді на глобальний конфлікт".

"Навіть такий з'їхавший з глузду фюрер як Путін розуміє, що це постріл собі в ногу", - додав Безсмертний.

"Дідусь Путін здувся"

Військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі висловив думку, що промова Путіна підтверджує його недієздатність і свідчить про розвал Росії.

"Промова Путіна підтвердила, що дідусь здувся дуже сильно. Я чекав набагато більшого. За деякою інформацією, навіть Китай залишився незадоволеним позицією Путіна, що він не ухвалює радикальних рішень. Він намагається все спустити на гальмах. Путіну почесну грамоту треба буде вручити - такого ворога Російської Федерації ще не бачив. Він іде шляхом Горбачова. Горбачов відпустив віжки, зняв усі обмеження та гальма, Радянський Союз у результаті розвалився. Те саме сьогодні робить Путін. Як він розвалює РФ - треба повчитися, історики будуть писати про це книги", - заявив Жданов.

За його словами, на промову Путіна багато хто покладав надії - "що він збереться, якісь рішення ухвалить, оголосить конкретні кроки".

"А він розповідав – нас усі кривдять, не розуміють, ніхто не чує, навколо вороги, усі хочуть знищити Росію. Ти – президент, розкажи, що ти зробиш? Ми припинимо участь у договорі, але якщо американці першими його порушать", - зазначив експерт.