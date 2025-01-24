Чого очікувати від телефонної розмови Трампа і Путіна: сторони висловили свою позицію

Прихильники жорсткої лінії Кремля закликають до розподілу України, а Трамп погрожує новими санкціями, якщо Путін не сяде за стіл переговорів.

Невдовзі очікується телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Наразі обидві сторони відстоюють свої позиції.

Про це пише The Washington Post.

У Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв’яжеться з Путіним, однак російські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США та Росією.

"Буде лише гірше"

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На тлі військових успіхів Росії та припущень, що Трамп може скоротити військову допомогу Україні, в Москві зростає впевненість, що можна буде захопити більше української території та змусити Київ до поступок.

"Навесні умови для припинення війни ще не дозріли, – сказав Сергій Марков, прокремлівський аналітик. – Але до осені, поки Трамп скоротить фінансування і поки російська армія досягне подальшого прогресу, можливо, до того часу будуть кращі політичні умови".

Сам Трамп виступає за швидке завершення війни. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі він заявив: "Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією та Україною зараз, сподіваюся, тривають. Дуже важливо це зробити".

Раніше Дональд Трамп попереджав через Truth Social про запровадження "високих рівнів податків, тарифів і санкцій на все, що продається Росією Сполученим Штатам", якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною.

"Я зроблю Росії, чия економіка занепадає, і президенту Путіну дуже велику послугу. Розрахуйтеся зараз і зупините цю безглузду війну! Буде тільки гірше", – додав він.

Що кажуть у Кремлі

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зазначив, що Москва бачить можливість домовитися з адміністрацією Трампа. Проте, за словами експертів, такі домовленості передбачають кардинальні зміни в європейській безпеці, включно з нейтральним статусом України та відмовою НАТО від інфраструктури біля східних кордонів. Помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що мир повинен бути "тривалим і базуватися на повазі наших об’єктивних інтересів".

Деякі російські посадовці, такі як Микола Патрушев, навіть прогнозують розпад України та Молдови. "Для Патрушева немає іншого шляху, окрім як Україна стає нам дружньою: вони капітулюють і приймають усі наші вимоги – або вони розвалюються", – зазначила аналітикиня Тетяна Станова.

Дмитро Тренін у своїх статтях для прокремлівського видання "Профіль" стверджує, що капітуляція Києва є неприйнятною для Заходу, тому бої триватимуть. "Для Москви все менше, ніж повна перемога, означає поразку, і такий результат просто не варіант", – писав він.

Водночас багато хто в Москві розглядає Трампа як нестандартного політика, від якого можна очікувати сюрпризів. Деякі сподіваються, що він скоротить військову допомогу Україні, а його адміністрація може сприяти зближенню з Росією.

Незважаючи на це, скептицизм залишається. "Вони не шукають переговорів заради переговорів. У Вашингтоні, на Заході шукають розуміння того, що Україна програла війну", – сказала Станова.

Основний ризик для Путіна полягає в тому, що Трамп може посилити економічний тиск, наприклад, через зниження цін на нафту або нові санкції. У своїх заявах Трамп наголошував: "Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоди".

У Москві сподіваються, що запланована телефонна розмова відкриє можливості для діалогу, однак компроміс щодо України залишається малоймовірним.

Нагадаємо, Трамп відповів, як діятиме, якщо Путін не завершить війну в Україні.

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