Чого очікують Путін і Трамп від майбутньої зустрічі: Портников пояснив

Президенту РФ Володимиру Путіну зустріч із новим лідером США Дональдом Трампом потрібна заради зустрічі. Як свого часу це було необхідно очільнику КНДР Кім Чен Ину.

Про це сказав журналіст Віталій Портников.

Трамп, очевидно, хотів би результативної зустрічі. Зустрічі, після якої можна буде оголосити про початок процесу припинення російсько-української війни.

"Що над головами українців не літають ракети і безпілотники ворога. Що Україна може сподіватися на мирний розвиток упродовж принаймні тих років, поки Трамп буде у Білому домі", – зауважив Портников.

Але які інструменти є у президента США переконати президента РФ втому, що він має піти на компроміс, ми не знаємо. Також невідомо, чи готовий американський лідер до дієвих гарантій безпеки для України, які б унеможливили відновлення російсько-українського конфлікту найближчими роками – навіть після того, як Трамп завершить свою другу каденцію.

Раніше йшлося про те, що обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями після того, як він складе присягу, з метою розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

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