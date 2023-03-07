Чого Путін хоче від України і як "луснула бульбашка" його таємних планів: аналітик пояснив

Кремль насправді вірив у сценарій "розпаду НАТО", але його можна розглядати в категорії "політична фантастика". Після повномасштабного нападу на Україну Путін з іткнувся з реальністю і його "бульбашка луснула".

Про це заявив Роберт Пщель, колишній директор Інформаційного бюро НАТО в Москві, в розмові з Onet.

"Бажане – це одне, реальність – інше. Ідеї та переконання Путіна не мають нічого спільного з реальністю. Можна сказати, що дії Путіна сприяли згуртуванню Альянсу", - висловився фахівець, який роками обіймав посаду директора Інформаційного офісу НАТО в Москві.

Аналітик також наголошує, що війна в Україні не послабила НАТО, а навпаки значно зміцнила Альянс – незабаром до нього мають приєднатися ще Фінляндія та Швеція.

Він пояснив, що повний контроль ситуації у РФ дозволив Путіна повірити у свою силу. Експерт вказав, що Путін "дуже довго перебуває при владі, а російське суспільство не виявляє особливої ​​опозиційності, тому йому сходить практично все з рук".

"Він і його оточення нажили величезних багатств. Очевидно, чого хоче Путін... Для нього найстрашнішим був розпад Радянського Союзу", - зауважує Пщель .

Водночас Роберт Пщель наголошує, що "Росія при всьому своєму потенціалі досить слабка економічно", а після повномасштабного вторгнення ще й розвіявся міф "про могутню країну" і "другу армію світу".

"Зіткнувшись з реальністю, коли Путін розпочав вторгнення, ця бульбашка луснула. Міф про силу російської армії розвіявся. Путін побачив, що демократичні структури на Заході не такі слабкі, як він припускав", - сказав к олишній директор НАТО в Москві.

Пщель не сумнівається, що Росія залишається все більш ізольованою на міжнародній арені, а загроза ядерного удару є доказом слабкості, а не сили Путіна.

"Є надія, що люди в оточенні Путіна рано чи пізно прийдуть до висновку, що ця війна — нещастя для Росії. За людей, відправлених тисячами на забій, але й за т. зв російські еліти – ось відповідь", - сказав він.

Нагадаємо, російський правозахисник Марк Фейгін пояснив, що Путін, який хотів захопити Україну "за три дні", привів війну на територію Росії. Через це у Кремлі замислюються над тим, що буде після диктатора.

Як повідомляв політолог Микола Давидюк, Володимир Путін шантажує світ розпадом Росії. Але саме це і чекає на країну-агресорку після програшу у війні.

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