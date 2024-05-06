Чого Україна може очікувати від липневого саміту НАТО – думка очільника МЗС Польщі

Україна сподівається почути конкретні пропозиції під час саміту Альянсу у США.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні Захід має переконати диктатора Володимира Путіна у готовності до довгострокового конфлікту з Росією та довгострокової підтримки України.

Про це він сказав в інтерв'ю RMF24.

"Сподіваюся, що ми намітимо практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інститутів", - сказав очільник МЗС Польщі.

Журналісти видання нагадали, що Україна сподівається почути конкретні пропозиції під час саміту НАТО, проте Сікорський заявив, що не варто "створювати нереалістичні очікування, які неможливо виправдати".

Радослав Сікорський також прокоментував запитання, про те, коли може закінчитися війна.

"Війна може закінчитися через п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна Шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але агресор ще не дійшов такого висновку", - резюмував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, НАТО визначило дві "червоні лінії", щоб вступити у війну України з РФ.

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