Чого Україні чекати від саміту НАТО після удару по "Охматдит": аналіз The Guardian

Країни НАТО готують "історичний" пакет допомоги після масованого обстрілу України 8 липня, який включатиме критично важливі системи протиповітряної оборони. Очікується, що Україна отримає щонайменше чотири додаткові батареї ракет Patriot від США, Німеччини, Румунії та багатонаціональної групи під керівництвом Нідерландів.

Про це пише The Guardian.

"Після одного з найгірших російських ракетних ударів по Україні за останні місяці, цього тижня лідери НАТО зберуться у Вашингтоні, щоб оголосити деталі потужного пакету допомоги, який включатиме ключові системи протиповітряної оборони, призначені для захисту українських міст", - пише видання.

Пакет, запропонований країнами НАТО, був представлений як "історичний" і широко розглядається як спроба "забезпечити перспективність" продовження допомоги Україні , але "він може не повністю задовольнити Київ, який стикається з безпрецедентними нападами на цивільні об’єкти та інфраструктуру".

Крім того, існують певні розбіжності між членами НАТО щодо довгострокових зобов'язань та формулювань стосовно майбутнього членства України в Альянсі.

Очікується, що новий пакет військової допомоги Україні включатиме спільне зобов’язання членів НАТО витратити щонайменше 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) у 2025 році на допомогу Україні.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу щорічно надають Україні 40 мільярдів євро військової підтримки", — заявив минулого місяця Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. "Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки як мінімум і стільки, скільки буде потрібно".

Столтенберг попросив 32 країни-члени НАТО дати багаторічні зобов'язання, але, схоже, вони не дійшли згоди напередодні саміту. Європейський чиновник сказав, що ідея багаторічної обіцянки "все ще обговорюється, тому що деяким союзникам не подобається ідея багаторічної обіцянки через їхні правові та інституційні обмеження, тому я думаю, що нам ще потрібно почекати”.

Але це може змінитися після переобрання Дональда Трампа, який погрожував скоротити допомогу Україні або поставити її в залежність від початку переговорів з Росією.

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Також стало відомо що члени НАТО оголосить про створення нового військового командування в німецькому місті Вісбаден, яке координуватиме військову допомогу та навчання для України, фактично замінивши контактну групу з оборони України під проводом США. Це фактично перенесе тягар поставок Україні з Пентагону на НАТО, що, за словами офіційних осіб США, стане "містком до членства", який готує країну до готовності працювати з альянсом, коли її приймуть "одного дня".

Нова спроба також розглядається як спосіб "підтвердити" майбутню допомогу Трампа Україні, якщо його оберуть у листопаді, шляхом "інституціоналізації" допомоги Києву.

Також плануються заяви щодо надання Україні F-16. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва, але програма підняття літаків у повітря постраждала через затримки доставки та навчання. Очікується, що перші F-16 надійдуть цього літа.

Напередодні саміту дипломати заявляли, що "досі немає консенсусу" щодо запрошення України до НАТО. "Деякі союзники не бажають цього, але ми обговорюємо формулювання, щоб принаймні продемонструвати, що шлях України до членства є незворотнім, що шляху назад немає", — сказав європейський чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАТО готує масштабну військову допомогу Україні перед самітом у Вашингтоні.

Саміт НАТО у Вашингтоні розпочнеться завтра. Чого чекати Україні?

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