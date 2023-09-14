"На що, в біса, ми чекаємо?": Джонсон жорстоко "пройшовся" по Заходу через затримку зі зброєю для України

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував уряд країни через його політику щодо України і зволікання з постачанням зброї.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна повинна терміново надати більше зброї, якої потребує Київ. Він не розуміє, чому партнери зволікають із цим.

Про це Джонсон написав у колонці для журналу Spectator.

"На що, в біса, ми чекаємо?", - запитав Джонсон у Заходу.

Зокрема, експрем’єр-міністр закликав Британію надати Україні гаубиці, більше крилатих ракет Storm Shadow і допомогти безпілотними технологіями, "якщо ми можемо".

"Усе, що нам потрібно, це стратегічне терпіння та набагато більше відчуття терміновості нашої програми військової допомоги. Потреби України на полі бою змінюються, і ми повинні це визнати. Приблизно рік тому ми хвилювалися, чи надавати українцям танки та бронемашини на абсурдній підставі, що така підтримка може бути "провокаційною" для Росії", - написав Джонсон.

Він наголосив, що зараз українцям потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), щоб вибити російські гелікоптери; потрібні системи типу Patriot, щоб захиститися від нападу з повітря; потрібна краща далекобійна артилерія, щоб знищити російські позиції.

"Українці хочуть і потребують ATACM, ракетних систем великої дальності, які досі не використовуються США, і їм потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, яка виявилася надзвичайно цінною", - наголосив Джонсон.

Він пригадав, як президент Зеленський сказав йому, що Україні потрібно лише 200 складніших балістичних систем, таких як ATACM, а в США є тисячі таких.

"Навіщо тримати їх замороженими? Якій іншій меті вони могли б служити, щоб краще гарантувати довгострокову безпеку Заходу, зокрема Сполучених Штатів?" - напитав Джонсон.

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Він наголосив, що українці хочуть не теплих слів, а "зброї, щоб довести справу до кінця", і тому він не розуміє, чому Захід зволікає".

"Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо подивитися цим людям в очі і пояснити затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те саме сьогодні", - каже Джонсон.

Політик звернувся не лише до самої Британії, але й до США та інших західних країн.

"Якщо Путін переможе - і все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу, - це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив від 24 лютого 2022 року, - жахлива звістка облетить світ: що це був момент, коли демократії пообіцяли протистояти автократіям, і провалили це. Історія України буде про українське військо з левовим серцем, яке зрадив Захід", - написав Джонсон.

Військова допомога Заходу: останні новини

На початку вересня з'явилася інформація, що найближчими тижнями Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном від США. Їх можуть передати разом з першою партією американських танків Abrams.

Згодом Сполучені Штати підтвердили передавання Україні таких боєприпасів і висловили впевненість, що українці використовуватимуть їх відповідально.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, таки надішле Україні тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) для допомоги у боротьбі проти російського вторгнення на її територію.

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