Чого Зеленський очікує від зустрічі з Трампом: президент зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує поїхати до США, де візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН. Під час цього візиту до Сполучених Штатів мають відбутися кілька важливих зустрічей, зокрема й з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Чого Зеленський очікує від зустрічі з Трампом, він розповів під час спільної конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві у п'ятницю, 20 вересня.

Президент зазначив, що він хоче зрозуміти позицію лідера республіканців щодо завершення війни в Україні.

"Авжеж я буду спілкуватися, якщо буде в нас зустріч. Думаю, що буде. Щодо Дональда Трампа авжеж я хочу зрозуміти, як він це [закінчення війни – ред.] бачить", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів, що буде, якщо США не підтримають український план завершення війни, і чи є у Києва "план Б".

"А ми вже в "плані Б". Ми в ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було "А", бо план А був – не допустити повномасштабне вторгнення, план А був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати Російську Федерацію, що вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані й у ньому існуємо і живемо", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, мирний план президента України Володимира Зеленського містить чотири ключові напрями: дипломатичний і військовий примус РФ до миру, а також політичний та економічний складники. Водночас мирний план України в жодному разі не передбачає таких "півмір", як замороження конфлікту.

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