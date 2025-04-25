Чого боїться Кремль: в ГУР озвучили три головні загрози для путінського режиму

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький / © ГУР Міноборони

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Найбільшими страхами для влади в Росії залишаються крах путінського режиму, зміна влади, дестабілізація всередині країни та її розпад.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив під час виступу на Kyiv Stratcom Forum 2025, повідомила пресслужба ГУР.

«Керівництво росії боїться кількох факторів. Перше — це дестабілізація режиму і зміна влади. Друге — дестабілізація всередині держави-агресора, адже це велика територія і багатонаціональна країна. Третій виклик — не допустити розколу чи розвалу рф, тобто зберегти її такою, якою вона є», — розповів Скібіцький.

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Він зазначив, що ці страхи Кремля використовуються під час боротьби з ворогом.

«Безумовно, ми це знаємо та враховуємо», — сказав заступник начальника ГУР.

Він також звернув увагу, що Росія надалі застосовує гібридні методи — вчиняє воєнні злочини і бреше. Як приклад Скібіцький навів атаку по Україні у ніч проти 24 квітня.

«Візьмемо хоча б ніч на 24 квітня — потужні обстріли та ракетні удари. Все це подається так, ніби основною метою рф було знищення підприємств оборонного комплексу. І я впевнений, що в європейському медіапросторі російські ресурси будуть поширювати саме таку версію, хоча реальність — зовсім інша. Завдання стратегічних комунікацій — показати справжню картину», — розповив генерал-майор.

До слова, на початку квітня у статті Foreign Policy йшлося, що Путін боїться миру більше, ніж війни. Очільник Кремля затягує війну, бо різкий перехід до миру загрожує нестабільності і заворушеннями у російському суспільстві.