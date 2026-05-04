Чого боїться Путін: Маломуж розкрив страхи диктатора перед 9 травня і не тільки

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Військове керівництво Росії найбільше остерігається стратегічної поразки на фронті, яка може запустити процес руйнування путінського режиму. У разі обвалу лінії бойових дій найближче оточення президента РФ Володимира Путіна може швидко перейти до відкритого невдоволення. У такому сценарії Путін зазнає не лише стратегічної, а й психологічної поразки — адже він побоюється України та її потенціалу.

Таку думку висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, повідомляє «24 Канал».

Зокрема, Маломуж пояснив хвилювання Путіна напередодні 9 травня.

«Системний провал на фронті може спровокувати загострення внутрішніх процесів — і в оточенні Путіна, і в регіонах, і в Москві. Тому він будь-яким способом намагається тримати фронт і демонструвати Трампу та Сі Цзіньпіну, що наступає. Але Покровськ, Куп’янськ, Краматорськ, Суми — понад рік недосяжні. Це системний провал. Ось чому він нервується перед 9 травня — ми вже дістаємо«, — розповів екскерівник СЗР.

За його оцінкою, Україна вже накопичила значний арсенал далекобійних ракет і безпілотників, і їхній масований одночасний запуск під час параду міг би становити загрозу для Москви. Саме тому, вважає генерал, Путін намагається діяти через президента США Дональда Трампа, водночас публічно демонструючи впевненість, хоча сам факт таких звернень свідчить про протилежне.

Маломуж також зазначає, що російський диктатор хотів би використати 9 травня для демонстрації перемоги, однак наразі не має для цього підстав. Водночас, за його словами, президент України Володимир Зеленський лише «розглядає питання» можливого перемир’я, тоді як Путін змушений звертатися з відповідними проханнями.

«Ядерний шантаж не спрацює. Трамп, попри всю лояльність, чітко дав зрозуміти по всіх каналах — від СЗР до ФСБ — що застосування ядерної зброї неприпустиме. Те саме — Великобританія, Франція, Китай та Індія. Якщо Путін наважиться, відповідні удари по території Росії не змусять себе чекати», — наголосив генерал.

Чи буде перемир’я на 9 травня?

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна офіційно не отримувала жодних пропозицій щодо перемир’я на 9 травня. Він застеріг, що подібні ініціативи РФ можуть бути лише тактичною пасткою для безпечного проведення параду в Москві. Президент зазначив, що Київ підтримує реальне припинення вогню задля гуманітарних цілей, але закликав партнерів не послаблювати санкції, оскільки Кремль може використовувати тему миру для зняття обмежень.

До слова, у ніч проти 4 травня Москву атакували безпілотники: один із них влучив у житловий будинок на вулиці Мосфільмовській, що за 6 км від Кремля. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив інцидент, заявивши про відсутність постраждалих, хоча очевидці повідомляли про потужний вибух. Атака сталася менш ніж за тиждень до військового параду.

