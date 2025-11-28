Чого насправді хоче Путін: Sky News про "примирливий" коментар диктатора щодо плану США

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін вперше прокоментував мирну пропозицію США щодо завершення війни в Україні. Спочатку він застосував примирливий тон, а потім повернувся до звичних ультиматумів.

Виступ диктатора аналізує Sky News.

У виданні зауважують, що на початку його прес-конференції було багато примирливих висловлювань, які мали на меті продемонструвати готовність досягти угоди.

Серед іншого Путін сказав, що план Дональда Трампа може забезпечити «основу для майбутніх угод». Росія готова до «серйозних» обговорень. Він навіть висловив готовність обговорити питання європейської безпеки.

Але «обговорити» не означає «погодитися», і це точно не означає «компроміс».

І коли питання ставали більш конкретними, а увага зосереджувалася на різних складних моментах мирної угоди, мова кремлівського диктатора ставала жорсткішою, розкриваючи знайому тему.

Щодо найспірнішого питання — території, він назвав визнання так званого «російського суверенітету» над Кримом і Донбасом «ключовим моментом» переговорів зі США.

Цей пункт був однією з пропозицій, які зробили початковий мирний план із 28 пунктів таким неприйнятним для України.

Путін застеріг Київ та його європейських союзників щодо їхніх вимог щодо припинення вогню, заявивши: «Українські війська повинні вивести свої війська з територій, які вони утримують, і тоді бойові дії припиняться. Якщо вони не підуть, то ми досягнемо цього збройним шляхом».

У Sky News зауважують, що такі висловлювання не схожі на мову людини, яка прагне миру. Це схоже на мову людини, яка не зупиниться, поки не отримає того, чого хоче. Людини, чиї основні вимоги залишаються незмінними.

Тому чи то на полі бою, чи за столом переговорів, Росія все ще прагне перемоги, вважають журналісти.

Путін також повторив давні занепокоєння щодо легітимності президентства Володимира Зеленського, стверджуючи, що це означає, що юридично зобов’язуюча угода з Україною в нинішньому стані неможлива.

Це підозріло звучало як черговий хід Москви, який тягне час. Мовляв, Росія не винна у відсутності мирного плану

Тож, коли наступного тижня посланець США Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів у Кремлі, малоймовірно, що він піде звідти безумовно з згодою на останній мирний план Америки, припустили у виданні.