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Чого не знав Путін перед вторгненням в Україну: оглядачка Atlantic назвала помилку диктатора
Російський президент не мав жодних контактів із сучасними українцями, тому уявляв їх такими, якими знав із радянського минулого.
Російський президент Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення недооцінив українців, оскільки дуже мало знає про сучасну Україну.
Таку думку висловила оглядачка американського журналу The Atlantic Енн Епплбаум в інтерв'ю DW.
За її словами, кремлівський диктатор не розумів, що українська національна ідентичність є реальною.
Журналістка зауважила, що Путін не мав жодних контактів із сучасними українцями, тому уявляв їх такими, якими знав із радянського минулого – як українських комуністів, з якими він, можливо, зустрічався 30 років тому.
Окрім того, на її думку, російський президент помилився, коли вважав, що український уряд не матиме підтримки.
«Українці чинитимуть опір, поки зможуть. У тому числі вестимуть партизанську війну, навіть якщо Київ впаде», - сказала Епплбаум.
Також журналістка зазначила, що Путін, ймовірно, недооцінив здатність і готовність Європи та США допомагати Україні. І силу ідей, які мотивують принаймні частину Заходу і західних лідерів.
На думку Епплбаум, це не тільки демократія, а і єдність та цілісність.
Нагадаємо, 27 липня у Санкт-Петербурзі російський президент Володимир Путін вийшов зі свого лімузина та в оточенні охорони підійшов до людей на вулиці. Такі походи в народ зазвичай відбуваються у кризові моменти правління кремлівського диктатора.