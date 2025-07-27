Чого не знав Путін перед вторгненням в Україну: оглядачка Atlantic назвала помилку диктатора

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Російський президент Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення недооцінив українців, оскільки дуже мало знає про сучасну Україну.

Таку думку висловила оглядачка американського журналу The Atlantic Енн Епплбаум в інтерв'ю DW.

За її словами, кремлівський диктатор не розумів, що українська національна ідентичність є реальною.

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Журналістка зауважила, що Путін не мав жодних контактів із сучасними українцями, тому уявляв їх такими, якими знав із радянського минулого – як українських комуністів, з якими він, можливо, зустрічався 30 років тому.

Окрім того, на її думку, російський президент помилився, коли вважав, що український уряд не матиме підтримки.

«Українці чинитимуть опір, поки зможуть. У тому числі вестимуть партизанську війну, навіть якщо Київ впаде», - сказала Епплбаум.

Також журналістка зазначила, що Путін, ймовірно, недооцінив здатність і готовність Європи та США допомагати Україні. І силу ідей, які мотивують принаймні частину Заходу і західних лідерів.

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На думку Епплбаум, це не тільки демократія, а і єдність та цілісність.

Нагадаємо, 27 липня у Санкт-Петербурзі російський президент Володимир Путін вийшов зі свого лімузина та в оточенні охорони підійшов до людей на вулиці. Такі походи в народ зазвичай відбуваються у кризові моменти правління кремлівського диктатора.