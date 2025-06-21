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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чого очікувати Україні від саміту НАТО: Портников відзначив важливі моменти

Сама присутність президента України в Гаазі буде свідченням того, що наші стосунки із НАТО розвиваються.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Україна і НАТО

Україна і НАТО / © depositphotos.com

Важливим моментом саміту НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі, буде можлива зустріч президента США Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського.

На цьому наголосив політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Якщо вона [зустріч Трампа і Зеленського] відбудеться, вона зможе дати нам відповідь на питання — наскільки ми зможемо розраховувати на нову допомогу Сполучених Штатів у майбутньому: військову і фінансову і як виглядатиме ця допомога», — пояснив він.

Портников припустив, що американська військова допомога може надаватися вже не у вигляді гранту, а як закупівля озброєння.

«Все це, звичайно, президентам Сполучених Штатів і України потрібно обговорити, враховуючи те, що Трамп дійсно весь час продовжує говорити про перемовини», — зазначив він.

Портников додав, що присутність президента України в Гаазі буде свідченням того, що наші стосунки із НАТО розвиваються. Однак, у контексті того, що США не впевнені у тому, що вони будуть захищати інші країни НАТО в Європі, не зрозуміло, чого хотіти від такого Альянсу.

«Ми не розуміємо, чи є п’ята стаття чи немає. Вся наша зацікавленість в НАТО базувалася на п’ятій статті, тобто на можливому нашому захисті саме від ядерної зброї, тому що ми і так вже воюємо. Війна вже йде. В чому гарантія безпеки з боку НАТО, що це ядерний блок, а ми воюємо з ядерною державою», — зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що в пррєкті підсумкового документа саміту НАТО відсутня згадка про перспективу вступу України до Альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.

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