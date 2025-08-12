Чого Путін насправді хоче від України: в ОПУ пояснили

Радник ОПУ Михайло Подоляк / © Getty Images

Приєднання територій не є кінцевою метою Путіна. Він не згодний із самим існуванням України.

Про це написав радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Росія прагне знищення України

Як пише Подоляк, президент РФ прагне позбавити Україну армії, зовнішньої політики, права голосу у власній домівці.

«Маємо стати невиразним русифікованим придатком імперії. Тому розмови про „мінімальні вимоги Москви“ безглузді — існують лише максимальні», — наголосив він.

Він наголошує: Кремль «живиться війною» та не зупиниться до стратегічної поразки, коли агресія стане для РФ непосильною.

«Будь-які інші варіанти перемир’я означатимуть паузу на російських умовах. Це знищить міжнародне право. Світ отримає сигнал: за менший злочин карають санкціями, за більший — санкції знімають. Глобальна система безпеки зруйнується, а війна стане універсальним способом розв’язання суперечок», — відзначив Подоляк.

Єдиний шлях до сталого миру, акцентує радник ОПУ, зробити так, щоб Кремль боявся навіть думати про нову агресію.

Раніше Подоляк відповів, що хорошого Янукович зробив для України.

«Він своєчасно втік. Це добре. Бо росіяни могли використати його інакше. Тобто інтуїтивно він правильно зрозумів, що краще втікати сьогодні, щоб не бути ліквідованим завтра, для того, щоб почати війну післязавтра», — пояснив радник Офісу.

Подоляк наголосив, що Янукович був неспівставний тому рівню, на якому він випадково опинився.