Чого Трамп не розуміє про війну в Україні: відповідь експерта

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не розуміє, хто є справжнім злом і агресором. Він не розуміє реалій, адже не хоче відвідати Україну.

Про це заявив речник Українського Конґресового Комітету Америки Андрій Добрянський в ефірі телеканалу “КИЇВ24”.

Він зазначив, що президент США не усвідомлює реальної ситуації.

«У Трампа є співчуття, що солдати нашого ворога гинуть. Він включається на тому самому рівні, як тоді, коли говорить про наших героїв, які помирають. Є непорозуміння, бо він не хоче відвідати Україну», — пояснив експерт.

Трамп шукає різні причини, щоб не запроваджувати санкції проти Росії.

«Він має розуміння, що не може переконати Путіна. Будь-які акції — це не будуть перемоги. Ніхто його не буде хвалити, нічого з цього не вийде, на його думку. Він воліє атакувати човни у морі біля Америки, вводити санкції вводити проти союзних країн. Але проти Росії та Китаю — він мовчить», — завершив Добрянський.

Нагадаємо, Келлог розповів Трампу про війну в Україні.

Так, спецпредставник Трампа Кіт Келлог констатував, що Росія насправді не перемагає на полі бою. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог на конференції у Києві. Ці ж слова він передав американському лідеру.

«Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: «Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник», — сказав він.