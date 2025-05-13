Сергій Рябков / © Associated Press

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Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що ключовими темами на можливих переговорах у Стамбулі 15 травня стануть «питання врегулювання» та «реалії на місцях».

Про це він сказав у коментарі пропагандистським росЗМІ.

Рябков повторив традиційні кремлівські тези про так звану «денацифікацію київського режиму» та наголосив на необхідності визнання незаконної анексії українських територій.

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«Тематика лишається тією ж… Насамперед звертаючись до першопричин цього конфлікту, вирішуючи питання, пов’язані з денацифікацією київського режиму, забезпечуючи визнання тих реалій, що склалися на місцях за останній час, включно із входженням нових територій до складу Російської Федерації»», — заявив дипломат.

Російська сторона неодноразово заявляла, що без врахування її умов жодне «врегулювання» не можливе.

Нагадаємо, Європейський Союз очікує, що диктатор РФ Володимир Путін буде готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським 15 травня в Стамбулі.

Проте, за інформацією джерела Gulagu.net, президент РФ Володимир Путін наразі не планує летіти на переговори до Стамбула. До візиту готуються очільник МЗС Сергій Лавров та радник диктатора Юрій Ушаков.

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