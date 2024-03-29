Чоловік офіційно змінив своє ім'я на "Буквально будь-хто інший" і оголосив, що йде в президенти

Мешканець Техасу, США, юридично змінив своє ім'я на "Буквально будь-хто інший" (Literally Anybody Else) і оголосив, що балотуватиметься в президенти Америки.

Про це пише VT.

У листопаді 2024 року американці підуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати за наступного президента, обираючи між двома партіями: демократами та республіканцями. Першу очолить чинний президент Джо Байден, який намагається забезпечити собі другий термін при владі, тоді як другу очолить колишній президент Дональд Трамп, який заручився достатньою підтримкою, щоб бути висунутим як головний кандидат, попри свої юридичні проблеми, що тривають.

Але якщо виборці втомилися від реваншу Байдена і Трампа, вони можуть проголосувати за "Буквально будь-кого іншого", оскільки він може взяти участь у президентських перегонах.

Кандидат, раніше відомий як Дастін Ебей, 35-річний ветеран армії США і вчитель математики у сьомому класі в передмісті Далласа.

A North Texas school teacher and U.S. Army veteran has legally changed his name to Literally Anybody Else and announced he is running for U.S. president. https://t.co/D5f2DCKd2X — NBC DFW (@NBCDFW) March 26, 2024

Він сказав, що змінив своє ім'я, тому що був незадоволений цьогорічними президентськими перспективами на найвищу посаду в країні. "Це не обов'язково стосується мене як людини, але це стосується буквально будь-кого іншого як ідеї", - сказав він в інтерв'ю виданню WFAA88.

"Триста мільйонів людей можуть зробити краще", - додав він про Байдена і Трампа. "Повинен бути якийсь вихід для таких людей, як я, які втомилися від цієї постійної боротьби за владу між двома партіями, яка не приносить користі звичайним людям".

На чоловіка чекає нелегка боротьба, оскільки, згідно із законодавством штату, йому потрібно зібрати 113 000 підписів від непервинних виборців у штаті Техас до травня, щоб його нове ім'я з'явилося у виборчих бюлетенях.

A 35-year-old man in Texas has legally changed his name to ‘Literally Anybody Else’ and announces he will attempt to run for President, against Trump and Biden.



The man says his decision came because he was unsatisfied with this year’s candidates. pic.twitter.com/jZnfTQ5iyG — Pop Base (@PopBase) March 25, 2024

Він визнав, що це малоймовірно, додавши, що він "не марить", тому зосереджує свої зусилля на агітації, щоб змусити людей вписати його ім'я в бюлетені для голосування.

"У нас немає варіанту "жоден" у виборчому бюлетені, і це свого роду заповнює цю роль", - додав він.

Опитування Reuters, проведене в січні, показало, що близько двох третин американців "втомилися бачити одних і тих же кандидатів на президентських виборах і хочуть когось нового". Майже третина опитаних все ще не знали, чи підтримають вони Байдена чи Трампа в листопаді.

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Literally Anybody Else запустив веб-сайт, де закликав американців послати сигнал політикам. "Давайте разом надішлемо повідомлення до Вашингтону і скажемо: "Ви будете представляти наші інтереси або будете замінені", - продовжив він. "Америка не повинна застрягти у виборі між "королем боргів" і "81-річною людиною".

Техасець розглядає можливість проведення передвиборчого заходу цього місяця. За інформацією Dallas Morning News, він також сподівається найняти помічника, який би відповідав на дзвінки від ЗМІ.

Нагадаємо, європарламентарі заявили, що перемога Трампа на виборах у США може стати "драмою для безпеки ЄС". Президентські вибори у США спричиняють занепокоєння не лише серед американців, але й серед європейських політиків.

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