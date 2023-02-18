Чоловік втратив телефон та отримав рахунок за дзвінки у 20 тисяч фунтів

Власник телефона не уникнув проблем, хоча і встановив кредитний ліміт на телефонному рахунку у 25 фунтів стерлінгів.
Британець втратив свій телефон під час відпустки за кордоном, а згодом отримав рахунок за дзвінки на 20 тис. фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє LADbible.
Чоловік опублікував у Мережі знімок свого рахунку за дзвінки і припустив, що телефон був вкрадений, адже явно використовувався.
Власник телефона встановив кредитний ліміт на телефонному рахунку у 25 фунтів стерлінгів, тобто теоретично він не мав перевитрати. Однак хтось нарозмовляв по цьому телефону аж на понад 17 тис. фунтів стерлінгів. Тож чоловік отримав загальний рахунок у 20 973,06 фунтів стерлінгів.
Тепер чоловік панікує, що йому доведеться розщедритися на тисячі, щоб погасити борг.
Проте під дописом чоловіка багато людей узялися давати йому поради. Частина з них стверджували, що не доведеться нічого платити.
"Не платіть… Це крадіжка, і ви не зобов’язані покривати витрати, які ви не контролювали та не дозволяли", – написав у коментарях один з користувачів.
Інші порадили чоловіку звернутися безпосередньо до служби підтримки клієнтів мережі та до омбудсмена з комунікацій, щоб отримати безкоштовну підтримку.
Згідно з даними на веб-сайті мобільного оператора O2, треба якомога швидше повідомити про викрадення телефону, після чого вони зможуть заблокувати SIM-карту.
"Ви повинні негайно повідомити про крадіжку або втрату телефону, оскільки ви несете відповідальність за вартість будь-яких дзвінків, текстових повідомлень і передавання даних, допоки телефон не буде заблоковано", – йдеться на сайті O2.
Нагадаємо, сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж зірвала джекпот у лотереї, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.
Читайте також:
- Жінка завдяки цитаті з Біблії випадково знайшла собі чоловіка: зворушлива історія
- Жінка застрягла у смітнику після незабутньої ночі (фото)
- Величезна риба-тунець "вбила себе" в акваріумі на очах у сотень відвідувачів (відео)