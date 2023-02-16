Чоловік закохався у незвичний об'єкт і мріє про весілля: "Цілуюсь з ними, сплю та проводжу час"

Чоловік каже, що коли повітряні кульки тріскають, він влаштовує їм похорони.

28-річний Аакаш Маджумдар з Індії розповів, що він закохався у повітряні кульки. Вони його настільки приваблюють, що він навіть запропонував їм одружитись.

Про це пише mirror.co.uk.

Чоловік ідентифікує себе як "objectum sexual", що означає, що його сексуально приваблюють неживі предмети. Він каже, що спочатку йому просто подобались кульки, проте згодом це переросло у щось більше.

"Мені подобається їхня присутність і тепло, і я ділюся інтимними почуттями", - розповів Аакаш.

Фото: mirror.co.uk

Він зазначає, що спить зі своїми кульками, цілується та проводить вільний час - ходить по магазинах і просто гуляє.

"Я можу розмовляти з ними, брати їх за покупками і на прогулянку в сад. Вони розмовляють зі мною через сни і телепатію. Повітряні кульки повинні мати свободу і можливість побачити світ, і саме тому я всюди ходжу з ними", - розповідає чоловік.

Фото: mirror.co.uk

Аакаш Маджумдар каже, що два роки тому він вирішив одружитись із кульками, а тому зробив їм пропозицію, ставши на коліна.

"Наше кохання настільки сильне, що я не можу жити без нього. Я кохаю їх так сильно, що в 2021 році зробив їм пропозицію руки і серця", - загадує чоловік.

Через те, що повітряні кульки можуть часто тріскати, чоловік каже, що він ставиться до них дуже дбайливо, а коли "нещасний випадок" трапляється, він ховає свої кульки, як людей, влаштовуючи їм похорони.

Фото: mirror.co.uk

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