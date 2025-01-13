Повернення чоловіків з-за кордону в Україну – що обіцяє влада

В уряді обіцяють роботу на оборонних підприємствах для тих, хто повернеться

В Україні придумали, як повернути чоловіків з-за кордону. Влада обіцяє "золоті гори": роботу, хорошу зарплату і головне – бронювання від мобілізації. Однак, деякі експерти б’ють на сполох і підіймають питання справедливості. Чому одним все, а іншим – нічого, що не так з провладною ініціативою.

Про це розповіла в ексклюзиві TSN.UA Вікторія Панченко.

Українців просять повертатися

Українців просять повертатися додому з-за кордону. В уряді обіцяють співгромадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах України із бронюванням від потенційної мобілізації. Таку заяву зробив Олексій Чернишов, очільник Міністерства національної єдності України. Міністр зазначив, що у питанні повернення, це має бути особисте рішення тих, хто перебуває за кордоном.

Однак, експерти, з якими поспілкувався TSN.UA, сумніваються в ефективності такої заяви міністра Національної єдності України. Особливо в частині обіцяного бронювання. Зокрема Тетяна Пашкіна, HR-експертка, зазначає наступне.

"Як на мене, то ця заява є досить дивною. Однією рукою ми проводимо певні заходи, які цих чоловіків змушують бігти за кордон і не повертатися, аж тут, раптом, виявляється, ми хочемо їх повернення і вже робимо все можливе, щоб повернути. З заяви міністра випливає, що ми готові надавати певні преференції, задля того, щоб ті, хто виїхав, повернулися додому. Доборе, а ті люди, які три роки живуть і працюють в Україні, вони що якісь не такі?"

Вона додала, що українців з-за кордону планують запрошувати суто на оборонні підприємства, ВПК. Але сумнівається, що там будуть потрібні вчителі, медики, маркетологи, перукарі.

"Якщо людина виїхала за кордон ще до ковіду і працювала, приміром, перукарем, то яким чином такий фахівець буде корисним на оборонному підприємстві в Україні? Кого він там буде стригти? Звісно, що його можна перевчити на потрібний фах. Але тут питання, навіщо обіцяти "золоті гори" та бронювання українцям, які за кордоном, якщо спочатку можна запропонувати це тим, хто живе тут три роки під ракетами. А вже потім, пропонувати тим, хто за межами країни. Це, як на мене, більш справедливо"

Черг зі "своїх" не спостерігається

Експертка підкреслює, якби дійсно у нас була велика кількість вакансій в оборонних підприємствах, які гарантують бронювання та достойну зарплату, то до них би вже вишикувались величезні черги з бажаючих.

"Якщо б людям реально пропонували бронювання та достойну зарплатню, то, гадаю, ці позиції можна було б закрити за рахунок українців, які зараз перебувають в країні. Я часто стикаюсь з кандидатами і перші два питання, які чую від чоловіків на співбесідах – це бронювання та розмір зарплати, саме у такій послідовності. Це саме те, на що люди зараз охоче йдуть. Але мені незрозуміло, чому це мають бути українці, які дивним чином опинилися за кордоном, а зараз раптом претендують на запропоновані "блага" першими? На це відповіді, на жаль, немає".

На яких умовах хочуть повертатися

Якщо вірити опитуванням, які проводяться за кордоном серед наших громадян, то результати свідчать, що українці готові повертатися, якщо їм дадуть допомогу на отримання достойного житла, запропонують гарну зарплату і фінансову допомогу на переїзд.

Цитата: "Виходячи з базової логіки справедливості, чому першими мають отримати житло не ВПО, які наразі живуть у модульних будинках або не дуже комфортних умовах, а люди, які й до цього мали більш-менш нормальні житлові умови та фінансове забезпечення"

Будуть крутити носом

Експертка нагадує, ще до ковіду та війни розмір середньої зарплати в Україні був найнижчим у Європі, тому дуже сумнівно, що після трьох років війни середня зарплата раптом стане більшою.

"Люди, які три роки прожили у Німеччині, Ірландії, чи в Польщі, де середня зарплата вище від нашої в шість разів, навряд чи погодяться повертатися додому. Навіть якщо оборонне підприємство буде давати їм шалені 40-60 тисяч гривень, вони можуть крутити носом, виходячи з того, що заробітна платня у тих країнах, де вони живуть виглядає зовсім інакше. Тому повернення малоймовірне, а заява міністра – лише заява про наміри, створення видимості, що ми хочемо когось повернути, але поки це виглядає, як щось пустопорожнє"

За словами Тетяни Пашкіної, дуже шкода, що ця пропозиція була озвучена для умовно кажучи "чужих людей", а не для "своїх".

"Мені здається, що ті люди, які до цього часу живуть в Україні, більш підходящі кандидати на усілякі пільги та цікаві пропозиції, а у нас чомусь розігрують притчу про блудного сина – одного сина всі чекають, все йому пробачають і все для нього готують, а того, хто прожив важкі часи з батьками ніхто не помічає. І він вже думає, може і собі треба було повіятися за кордон, то був би бажанішим у рідному домі"

Країні не вистачає робочих рук

Водночас соціолог Олександр Шульга зазначив, що на третій рік війни перед Україною, постало гостре питання нестачі людських резервів – велика кількість українців задіяна в обороні держави, значна частина виїхала за кордон, рятуючись від війни, а певна частина залишилася в російській окупації.

"Наш ВПК поступово розвивається. Його потужність має бути високою, враховуючи масштаби агресора, який на нас напав. Гадаю, що через брак робочих рук і виникла потреба звернутися до українців, які знаходяться за кордоном"

Він додав, що у нашого уряду є два варіанти – залучати до праці трудових мігрантів з інших країн або ж кликати своїх громадян, які тимчасово виїхали за межі держави.

"Проблема в тому, що на даний момент трудові мігранти навряд чи виявлять бажання їхати на заробітки до України, через постійні російські повітряні атаки. Тому міністр національної єдності намагається достукатися до найбільшої притомної аудиторії та якось її привабити до України, тим же бронюванням"

Експерт вважає, що заява міністра зроблена не від хорошого життя і під час війни не буває простих рішень.

"На жаль, у нашому суспільстві можна нарватися на шквал критики за ухвалення будь-якої ініціативи. Тож безперечно знайдуться ті, хто скаже, що це несправедливо. Але реальність така, що нам дійсно не вистачає робочих рук. Людей потребує не лише передова, а й міцний тил. Чи дасть це результат, я не знаю. Але мені здається, що варто пробувати, бо рішень, щоб усі були задоволені наразі немає"

Скільки потрібно людей

За словами Олександра Шульги, у тій же Росії на середину 2024 року не вистачало для потреб ВПК та загалом на ринку праці 2 мільйонів робочих рук.

"У нас масштаби менші, але я думаю, що це десятки або навіть кілька сотень тисяч людей. Тому, повторюся, уряд намагається перебрати всі можливі варіанти. Найпростіший – кликати тих, хто раніше тут жив, тих хто знає мову, культуру, традиції. Їх переконати буде легше, ніж трудових мігрантів з інших країн"

Повернення українців з-за кордону

ТЕКСТ: Нагадаю, раніше заявлялося, що Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов.

З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені "хаби єдності" – департаменти Агенції національної єдності. Вони з’являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії тощо. Зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв’язку з Батьківщиною та українського ринку праці.

Раніше повідомлялось, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною. Про це заявляв радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків-українців з-за кордону. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку, а для цього необхідні люди.

Водночас прем'єр-міністр України Денис ШмигАль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом. І домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Ба більше, Денис Шмигаль повідомив і про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і площині виробництва військового озброєння.

Нагадаємо, влітку 2024-го президент Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства української єдності, яке повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому.

Метою створення Міністерства повернення українців є заохочення людей повертатися додому. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, за кордоном перебуває 7,5 мільйонів українців.

Шмигаль зауважив, що процес повернення українців має бути організований і скоординований, а тому "в цьому є ідея створення Міністерства, яка допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію". Водночас українці все більше виїздять за кордон. Так, станом на вересень 2024 року близько 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли б виїхати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас, 45% відповіли, що мають намір залишитися жити в Україні.

А от Олексій Чернишов у грудні 2024 року повідомляв, що до України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

Хаби єдності

У зв'язку з чим, за його словами, у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами. Як повідомлялося, 3 грудня Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Своєю чергою Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. 23 грудня 2024 року віцепрем'єр Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України.

Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Хаби єдності" (Unity Hub (Юніті хаб). Також Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App (Юніті ап).

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена продовжила програму Тимчасового захисту (TPS) для біженців з України, Венесуели, Судану та інших країн.