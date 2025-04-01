"Чому 20 квітня?": Трамп хоче припинити вогонь в Україні та переключитися на Китай — Огризко

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко / © УНІАН

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Президент США Дональд Трамп прагне припинити вогонь в Україні до Великодня, адже це має для нього важливе символічне значення. Для Трампа важливо продемонструвати успіх у перші 100 днів свого президентства.

Президент США хоче переключитися на Китай як свою головну загрозу, але це не означає, що США повністю вийдуть з Європи. Таку думку в інтерв’ю для OBOZ.UA висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

«З того, що ми бачимо й читаємо, видно, що він хоче справді переключитися на Китай як свою головну загрозу. Тому він буде робити все, щоб його якось стримати. Але це, мені здається, не повинно означати, що все-таки США повністю вийдуть з Європи. Так чи інакше не можуть США кинути Європу напризволяще та вдавати, що там усе владнається якось саме собою», — каже дипломат.

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Володимир Огризко висловив сумнів, що вогонь в Україні вдасться припинити до Великодня, 20 квітня, оскільки росія не збирається закінчувати війну.

«Чи визначить він (Дональд Трамп — ред.) для себе 20 квітня оцим самим дедлайном? Він про це, мабуть, міг би сказати, коли говорив про ці моральні дедлайни й так далі. Але Трамп про це мовчить. Тому не знаю, що відбудеться 20 квітня чи до цієї дати. У мене відчуття, що Росія продовжуватиме війну, звинувачуючи нас у небажанні припинення вогню. Ми будемо виправдовуватися і казати, що це Росія, а Трамп робитиме те, що йому заманеться в конкретний момент», — зазначає він.

За словами Огризка, найімовірніше, Трамп може продовжувати грати в ту гру, яка йому буде здаватися більш перспективною: тобто звинувачувати в усьому Україну та загравати з Росією.

«У чому тут сенс, я, чесно кажучи, не розумію. Адже якщо в тебе головний противник Китай, то ти мусиш послаблювати його союзників, а не посилювати їх», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялось, що Тайвань стає ключовим викликом для Сполучених Штатів Америки. Пентагон змінює військову стратегію та готується до можливого конфлікту з Китаєм, а Європі доведеться самостійно захищатися від Росії.