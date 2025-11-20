ТСН у соціальних мережах

853
1 хв

"Чому б не почати торгувати між собою?": віцепрезидент США зробив несподівану заяву про Україну та Росію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запропонував українцям і росіянам відновити торгівлю замість війни.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Джей Ді Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із резонансною заявою, запропонувавши Україні та Росії відмовитися від військового протистояння на користь економічної та культурної співпраці.

Про це повідомляє Clash Report.

«Чому б вам не припинити вбивати одне одного і не почати торгувати між собою? Чому б їм насправді не зайнятися якоюсь комерцією, не подорожувати між двома країнами, не брати участь у якомусь культурному обміні?» — заявив віцепрезидент США.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для активізації дипломатичних зусильі закінчення війни.

Також повідомлялося, що президент України, ймовірно, отримав сигнал від США про необхідність розглянути пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту з Росією.

853
