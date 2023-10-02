Чому членство України потрібне самому Євросоюзу: західні ЗМІ назвали причини для переосмислення

П’ятого жовтня в іспанській Гранаді відбудеться саміт Євросоюзу, присвячений майбутньому розширенню. Лідери країн Євросоюзу мають прискорити входження України до Євросоюзу, щоб запобігти зростанню російського впливу.

Про це пише The Economist.

Журналісти видання спонукають членів ЄС не вагатися і чітко прописати план, за яким Україна, Грузія, Молдова, Албанія та країни колишньої Югославії стануть повноправними членами ЄС максимум до 2030 року.

"Європейські лідери ― наприклад, колись опонент розширення ЄС Еммануель Макрон ― усвідомлюють, що країни, які перебувають у передпокої ЄС, через Росію стають джерелом нестабільності. І прийняти їх ― необхідна умова безпеки самого ЄС. Звісно, потенційних новачків буде складно інтегрувати. Частини Молдови, Грузії та України наразі окуповані росіянами. У інших країнах ― наприклад, Сербії чи Боснії та Герцеговині ― владу не назвеш взірцем демократії. Проте ЄС стосовно другої проблеми має рішення: Іспанія, Греція і Португалія стали членами спільноти невдовзі після того, як повалили свої фактично диктаторські режими. Зараз усі ці країни ― процвітаючі демократії. 2004 року ЄС прийняв численні країни колишнього соцтабору, і навіть ― у випадку країн Балтії ― пострадянські. Те, що здавалося ризиком тоді, зараз видається найлогічнішим і найвигіднішим рішенням. Яким би був зараз Євросоюз без такої економічної потуги, як Польща? І якби чотири країни ЄС наразі не межували з Росією, Євросоюз далеко не так ефективно допомагав би Україні в протистоянні з РФ", ― йдеться в статті.

Те, що всі потенційні нові члени не є взірцями демократії, треба врахувати, пише The Economist. Наприклад, треба розробити ефективний механізм позбавлення фінансування ЄС тих його членів, що нехтують принципами демократії. "Завдяки" Угорщині такий внутрішній дисциплінарний механізм уже розробляється. Також варто скасувати правило, за яким будь-яка країна може ветувати рішення всього ЄС. І переосмислити принципи дотацій на сільське господарство.

Після початку повномасштабної російсько-української війни в Брюсселі та європейських столицях поступово почали це розуміти. І, справді, прийняття нових країн - складний процес, особливо якщо врахувати, що останнього наразі нового члена ― Хорватію ― ЄС прийняв уже десять років тому.

Однак на тлі агресії Росії, посилення Китаю та ймовірного ізоляціонізму США в майбутньому саме розширення є найкращою запорукою майбутніх стабільності та безпеки, підсумовує видання. А також можливістю показати собі та іншим, що ЄС таки має сміливість і здатний приймати виклики.

Нагадаємо:

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата у члени Євросоюзу, а у лютому 2023-го президент Володимир Зеленський заявив про намір отримати повноправне членство вже за два роки.

Набуття статусу кандидата на вступ до ЄС важливий крок у процесі євроінтеграції, проте не означає гарантованого набуття повноцінного членства у найближчому майбутньому. Крім України наразі статус кандидата мають ще шість країн —

Албанія

Туреччина

Північна Македонія

Чорногорія

Сербія

Молдова

У середньому члени ЄС проходили шлях від початку переговорного етапу до вступу за 4 роки та 10 місяців. Найшвидше його подолали Австрія, Фінляндія та Швеція — трохи менше ніж за два роки. Найдовше йшла Хорватія — майже вісім років.

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