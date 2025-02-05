Чому для адміністрації Трампа важливі вибори в Україні: Клімкін відповів

За словами дипломата, йдеться не тільки про президентські вибори, але і про парламентські.

Сполучені Штати виступають за те, щоб Україна якнайшвидше провела вибори після припинення вогню.

Чому для американців це так важливо, пояснив колишній міністр закордонних справ Павло Клмкін в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

За його словами, логіка американців полягає у наступному: можна досягти припинення вогню і спробувати досягти якимось чином, щоб його можна було гарантувати. Але далі не можна допустити нестабільної ситуації.

"І ми, і російський режим пішли на певні кроки, які ми називаємо компромісними. І американці кажуть, що тоді українці мають зрозуміти, хто буде тими людьми, кому вони довірять існування України і хто будуть ті люди, які будуть готові взяти на себе відповідальність", – каже Клімкін.

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На його думку, йдеться не тільки про президентські вибори, але і про парламентські.

"Американці постійно кажуть, що без законодавчого оформлення речей не обійтися. Люди, які прийшли сьогодні до влади (у США – Ред.) вірять у класичну американську демократію. І вони не люблять людей, які не отримали публічної легітимності. Люди, які йшли на вибори понад 5 років тому, йшли на них в абсолютно інших умовах. Якщо говорити про те, що буде далі, то чому б ці вибори не провести", – зазначає дипломат.

Клімкін погоджуєть з тезами, що вибори несуть Україні певну загрозу – особливо, враховуючи наміри Кремля розхитати ситуацію всередині країни.

"Звичайно, ми можемо говорити про технічні, політичні причини, як Путін буде нас качати. Але ці аргументи "не заходять" на більшість наших американських друзів. Американці кажуть: "Ви кажете, що вас захочуть пересварити. Але це ж ваша відповідальність за долю країни. А чому ви маєте сваритися. А чому ви не маєте перед тими викликами єдності". Тобто, логіка американців інша", – пояснив він.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи є можливість провести вибори під час війни.

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