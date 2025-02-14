Чому для України важлива угода з США про корисні копалини: Ліндсі Грем вказав на вагомий аспект

Дональд Трамп тим краще захищатиме Україну, чим більше у нього буде бізнес-інтересів на її території.
Якщо Київ та Вашингтон підпишуть економічну угоду про видобуток корисних копалин, Україна опиниться в зоні економічних інтересів США. Тоді для Трампа захист України буде насамперед захистом власних інтересів.
Таку думку висловив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час участі в панельній дискусії "Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation".
"Давайте укладемо угоду про корисні копалини, щоб у нас були наші американські бізнес-інтереси. Путін не розуміє, що відбувається. Якщо ми підпишемо цю угоду про корисні копалини, Путін облажається, бо Трамп захищатиме угоду. Тож найкраще, що тут станеться, я сподіваюся, що він укладе з вами [звертається до президента Зеленського – ред.] угоду, і він захищатиме інтереси Америки", – пояснив сенатор.
Він додав, що сподівається на закінчення війни "швидше, ніж пізніше". Ба більше, на думку Грема війна, закінчиться таким чином, що російське вторгнення у майбутньому не повториться.
"Я повністю впевнений у тому, що Дональд Трамп закінчить цю війну таким чином, що не буде третього вторгнення до України", – заявив Ліндсі Грем.
Нагадаємо, Грем вважає, що зараз потрібно врахувати помилки, зроблені після першого вторгнення Росії до України 2014 року, виправити їх і закінчити війну.
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