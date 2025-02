Чому для України важлива угода з США про корисні копалини: Ліндсі Грем вказав на вагомий аспект

Якщо Київ та Вашингтон підпишуть економічну угоду про видобуток корисних копалин, Україна опиниться в зоні економічних інтересів США. Тоді для Трампа захист України буде насамперед захистом власних інтересів.

Таку думку висловив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час участі в панельній дискусії "Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation".

"Давайте укладемо угоду про корисні копалини, щоб у нас були наші американські бізнес-інтереси. Путін не розуміє, що відбувається. Якщо ми підпишемо цю угоду про корисні копалини, Путін облажається, бо Трамп захищатиме угоду. Тож найкраще, що тут станеться, я сподіваюся, що він укладе з вами [звертається до президента Зеленського – ред.] угоду, і він захищатиме інтереси Америки", – пояснив сенатор.

Він додав, що сподівається на закінчення війни "швидше, ніж пізніше". Ба більше, на думку Грема війна, закінчиться таким чином, що російське вторгнення у майбутньому не повториться.

"Я повністю впевнений у тому, що Дональд Трамп закінчить цю війну таким чином, що не буде третього вторгнення до України", – заявив Ліндсі Грем.

Нагадаємо, Грем вважає, що зараз потрібно врахувати помилки, зроблені після першого вторгнення Росії до України 2014 року, виправити їх і закінчити війну.

